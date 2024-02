Je crois que je suis parvenu à écrire une chronique boursière en 2024 sans utiliser une seule fois le nom de cette entreprise américaine qui fabrique des processeurs graphiques. C'est déjà une prouesse en soi, qui va dégager la route pour parler de Kiwi, de politique chinoise, de banque centrale américaine et d'une nouvelle série de résultats d'entreprises.

Les lendemains d'orgie haussière sont un peu mous sur les marchés actions, ce qui n'est pas illogique. A tel point qu'on a assisté à une recrudescence suspecte d'articles sur le Kiwi ce matin. Je ne parle ni du fruit, ni de l'oiseau qui ne peut pas voler, ni d'un personnage de One Piece, ni d'une vieille carte de réduction SNCF (qui nous avait valu cette pub, qui n'a pas très bien vieilli), mais de la monnaie néozélandaise. En gros, la banque centrale locale s'est montrée plus souple que prévu sur l'évolution future des taux d'intérêts, ce qui a fait baisser le Kiwi. Le fait qu'il y ait eu pas mal d'articles sur le sujet est le signe qu'il n'y avait pas grand-chose d'autre à raconter en Asie Pacifique ce matin.

Quant à la séance occidentale d'hier, on peut dire que les indices ont été laissés en liberté, ce qui a donné lieu à quelques nuances de rouge et de vert, mais sans excès. On peut quand même signaler que le DAX allemand est toujours en pleine forme avec un gain de 0,8%, qui lui permet de signer un nouveau sommet, dix jours après avoir passé pour la première fois le cap des 17 000 points. Plusieurs banques d'investissement ont mis en avant dernièrement que le DAX est un bon indice pour jouer le redressement des indicateurs d'activité manufacturière, puisqu'il est à la fois riche en valeurs industrielles et/ou exportatrices. Ceci dit, les mêmes personnes ont aussi dit ça pour le KOSPI coréen, qui partage des caractéristiques identiques, mais ça n'a pas très bien fonctionné à ce stade. On notera aussi la 10e hausse consécutive de l'OMX suédois, même s'il se contente de sauts de puce.

Aux Etats-Unis, le Nasdaq 100 et le S&P500 ont très légèrement progressé, pendant que le Dow Jones a perdu un peu de terrain. Les statistiques publiées hier après-midi étaient faiblardes : la confiance des consommateurs s'est réduite, les commandes de biens durables se sont contractées et l'indice d'activité de la Fed de Richmond a reculé un peu plus que prévu. Ça aurait pu renforcer les paris sur une approche un peu plus souple de la banque centrale américaine, mais paradoxalement, c'est le contraire qui s'est produit. Les financiers ont même l'air d'avoir réduit leur projection de baisse de taux cette année à 75 points de base, soit moins de la moitié de ce qu'ils espéraient il y a deux mois. Ce faisant, ils semblent rendre les armes face aux banquiers centraux, qui suggèrent depuis quelques temps qu'un objectif de 75 points de base d'assouplissement est plutôt raisonnable. Les investisseurs n'ont pas l'air d'en être traumatisés, ce qui n'est pas totalement rassurant. Le curseur pourrait bouger demain avec la publication de l'inflation PCE américaine de janvier, même si la séance d'aujourd'hui ne sera pas dénuée d'intérêt avec la seconde lecture du PIB des Etats-Unis au 4e trimestre 2023 et deux discours de membres de la Fed en fin d'après-midi (post-clôture européenne), avec John Williams et Raphaël Bostic. Le premier est plutôt perçu comme neutre et le second comme un faucon.

Même si le Kiwi prend de la place, l'actualité des sociétés est dense depuis hier soir. Outre les publications de résultats comme celles d'eBay, de Worldline ou d'Holcim, on peut citer les tours de vis des autorités réglementaires aux Etats-Unis et en Europe contre les entreprises dominantes comme Microsoft, Apple et UnitedHealth. Apple qui fait son deuil de son projet de véhicule électrique, abandonné au profit d'un recentrage, dit-on, sur l'intelligence artificielle, un domaine dans lequel la société de Cupertino n'a apparemment pas encore croqué la pomme à pleines dents comme ses congénères.

Du côté de l'Asie, les indices chinois font à nouveau grise mine, en dépit d'une série d'annonces des autorités de Hong Kong. Elles ont supprimé certaines restrictions pesant sur le financement du marché immobilier et ont renforcé les moyens alloués à l'accueil des touristes. Cela n'empêche pas le Hang Seng de perdre 1%. En Chine continentale, le CSI300 recule de 0,5%. Il règne un certain attentisme avant la publication des indicateurs PMI dans la nuit de jeudi à vendredi. En outre, l'assemblée nationale chinoise doit se réunir le 5 mars pour examiner divers plans gouvernementaux, notamment ceux qui concernent le développement économique. Ailleurs dans la région, le Japon et l'Australie évoluent autour de l'équilibre. Taiwan et l'Inde reculent de 0,5%. La Corée du Sud se réveille en s'adjugeant 1%, sur fond de déclarations des autorités en faveur de politiques plus favorables pour la rémunération des actionnaires. Les indicateurs avancés européens sont plutôt hésitants.

Les temps forts économiques du jour

La journée débutera avec la confiance économique de l'UE (11h00), suivie plus tard aux Etats-Unis par le PIB annualisé et les stocks de grossistes aux Etats-Unis (14h30) puis par les stocks de brut DOE (16h30). Tout l'agenda ici.

L'euro est toujours stable à 1,083 USD. L'once d'or se maintient à 2030 USD. Le pétrole est ferme, avec un Brent de Mer du Nord à 82,38 USD le baril et un brut léger américain WTI à 78,39 USD. Le rendement de la dette américaine sur 10 ans remonte à 4,29%. Le bitcoin s'échange à 57 180 USD.

Les principaux changements de recommandations

Accor : Citigroup maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 42,60 à 46 EUR.

Airbus : Citigroup maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 174 à 190 EUR.

Aéroports De Paris : Barclays maintient sa recommandation de pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 115 à 120 EUR.

BE Semiconductor : Bernstein maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours relevé de 160 à 180 EUR.

Bouygues : HSBC maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 40 à 43 EUR.

Covivio : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 51,40 à 54,30 EUR.

Danone : HSBC maintient sa recommandation de conserver avec un objectif de cours relevé de 57 à 60 EUR.

Davide Campari : Barclays maintient sa recommandation de pondération de marché et réduit l'objectif de cours de 10,90 à 10,10 EUR. Bernstein maintient sa recommandation de surperformance et réduit l'objectif de cours de 12,40 à 12,20 EUR. JP Morgan maintient sa recommandation de souspondérer avec un objectif de cours réduit de 8,30 à 7,80 EUR. Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 11,50 à 10,50 EUR.

Direct Line Insurance : Citi passe d'achat à neutre avec un objectif de cours réduit de 225 à 162 GBX.

Dürr : Quirin Privatebank AG passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 21 EUR à 29 EUR.

Edenred : BNP Paribas Exane maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours réduit de 64 à 63 EUR. Morgan Stanley maintient sa recommandation de pondération de marché et relève l'objectif de cours de 58 à 60 EUR.

EssilorLuxottica : RBC Capital maintient sa recommandation de performance de secteur avec un objectif de cours relevé de 170 à 195 EUR.

GTT (Gaztransport : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 180 à 176 EUR.

Inditex : Bestinver Securities passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours relevé de 43,50 EUR à 44,50 EUR.

Mercedes-Benz Group : Jefferies passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 75 à 100 EUR.

OVH Groupe : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec l'objectif de cours relevé de 9,10 à 10,20 EUR.

PSP Swiss Property : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec l'objectif de cours relevé de 100 à 105 CHF.

Schneider Electric : BNP Paribas Exane maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours relevé de 195 à 240 EUR.

Stellantis : Bernstein dégrade sa recommandation de surperformance à performance de marché avec un objectif de cours de 25 EUR.

Straumann : Barclays maintient sa recommandation de surpondérer avec un objectif de cours réduit de 148 à 145 CHF. Bernstein maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 150 à 162 CHF. JP Morgan maintient sa recommandation neutre avec un objectif de cours relevé de 145 à 158 CHF. Morningstar maintient sa recommandation de vente avec un objectif de cours relevé de 94 à 100 CHF.

Zealand Pharma A/S : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 468 à 699 DKK. Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 485 à 790 DKK.

En France

Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres)

Interparfums confiant pour 2024 après la hausse des résultats 2023.

Worldline en perte de 817 M€ en 2023, après une grosse dépréciation comptable de 1,15 Md€.

Annonces importantes (et moins importantes)

Dans le vaste monde

Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres, sauf pour les échanges post-séance aux Etats-Unis, qui reflètent normalement bien la tendance)

Alcon affiche une hausse de son bénéfice net et de son chiffre d'affaires pour l'exercice 2023.

ASM International prévoit des revenus stables au premier trimestre.

eBay gagne 3% hors séance après ses trimestriels.

Holcim annonce des résultats légèrement supérieurs aux prévisions pour le quatrième trimestre.

Just Eat Takeaway prévoit un bond de près de 40% de son bénéfice en 2024.

Uniper prévoit une baisse des bénéfices en 2024 en raison de la chute des prix de l'énergie.

Annonces importantes (et moins importantes)