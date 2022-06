Le mercure a égalé le record de 1947, bains pris d'assaut

Genève (awp/ats) - Le record de chaleur pour un mois de juin - 36,9 degrés en 1947 à Bâle - a été égalé dimanche en Suisse à Beznau (AG). Des températures records ont aussi été enregistrées en d'autres endroits, après une nuit tropicale. Bains publics et piscines ont été pris d'assaut.

Dans le prolongement d'un samedi déjà très chaud, la canicule a touché pratiquement tout le pays dimanche. La Vallée du Rhône en Valais, l'Arc lémanique et la région bâloise ont été inondés d'un soleil particulièrement brûlant, dépassant souvent les 35 degrés, selon les données de MétéoSuisse, Meteonews et SRF Meteo.

En Suisse romande, 36,5 degrés ont été enregistrés à Neuchâtel, une valeur jamais atteinte en juin dans cette ville, 36,4 à Sion et 35,5 à Genève, a indiqué Meteonews dimanche en fin d'après-midi. Payerne (VD) a aussi battu son record avec 34,9 degrés.

La nuit de samedi à dimanche a été tropicale. A 22h00 samedi, il faisait encore 30 degrés à Genève et à Bâle. Même si les températures extrêmes tendent à survenir toujours plus tôt dans l'année, ce cas de figure reste rare. La période la plus chaude se situe le plus souvent entre le 23 juillet et le 23 août, où le mercure peut dépasser 40 degrés, comme en 2003.

Bains publics et piscines bondés

Les rives des lacs, des fleuves et les piscines ont logiquement attiré un nombre considérable de flâneurs et de baigneurs durant le week-end.

Les Bains publics du Marzili à Berne ont vu affluer 15'000 visiteurs samedi et à peu près autant dimanche.

Les Bains des Pâquis à Genève, sur la rive droite du Léman, ont reçu entre 3000 et 4000 visiteurs samedi, et autant étaient attendus dimanche, a indiqué un responsable à Keystone-ATS. Il ne s'agit cependant pas d'un record.

La piscine d'Yverdon-les-Bains (VD) n'a pas fourni de chiffre précis mais un commentaire éloquent: "C'est de la folie", s'est exclamée une préposée. Constats similaires du côté de la piscine du Nid-du-Crô à Neuchâtel et de celles de Delémont ou encore à Genève-Plage.

Les installations du Mythenquai au bord du lac à Zurich étaient "pleines à craquer", a indiqué l'accueil, estimant l'affluence entre 9000 et 10'000 personnes.

Le beau temps et la chaleur vont se poursuivre durant la semaine, avec des orages épars, mais les températures devraient progressivement décroître.

Nombreuses noyades

Revers de la ruée vers l'eau, des accidents de baignade et des noyades sont à déplorer, à l'origine d'au moins six décès.

A Chevroux (VD), une sexagénaire a connu un accident fatal dans le lac de Neuchâtel. Les eaux du Léman, entre Villeneuve et Le Bouveret, ont emporté un septuagénaire qui était descendu de son bateau pour nager, avant de subitement couler.

Un autre septuagénaire a été repêché sans vie du lac de Lugano samedi après-midi près de Caslano (TI). Toujours au Tessin, un adolescent de 14 ans a perdu la vie vendredi dans la Maggia, près de Tegna. Il avait sauté dans la rivière et n'est pas remonté à la surface.

Un homme d'une vingtaine d'années porté disparu depuis jeudi soir dans le lac de Sarnen (OW) a été retrouvé mort vendredi par des plongeurs de la police.

A Berne, un homme âgé de 59 ans s'est noyé dans l'Aar samedi soir alors qu'il se baignait à la hauteur de la fosse aux ours. Il s'est retrouvé soudainement en difficulté et a été retrouvé mort en aval.

Un homme de 46 ans est décédé vendredi soir dans la piscine de Dreilinden à Saint-Gall. A la piscine de Reinach (BL), un garçon de sept ans a été découvert inconscient dans l'eau et transporté à l'hôpital en ambulance, tandis qu'en Thurgovie, un jeune homme de 17 ans a dû être héliporté à l'hôpital après s'être blessé en plongeant la tête la première dans le lac de Nussbaumen.

ats/rp