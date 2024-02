Limogé de l'armée sur fond d'accusations de violations des droits de l'homme, exilé en Jordanie et interdit de séjour aux États-Unis en raison de son sombre passé, le ministre de la défense Prabowo Subianto est aujourd'hui en pole position pour devenir le prochain dirigeant de l'Indonésie.

Deux fois perdant aux élections présidentielles, il tente sa chance pour la troisième fois, avec le soutien tacite du président sortant, Joko Widodo, et le fils de ce dernier, très populaire, comme colistier.

L'ancien commandant des forces spéciales a subi une transformation remarquable depuis qu'il a été nommé ministre de la Défense en 2019, cultivant un personnage plus charismatique d'homme d'État que le nationaliste ardent et pieux qu'il avait auparavant dépeint, selon les analystes.

Issu d'une famille d'élite indonésienne et ancien gendre de l'homme fort Suharto, Prabowo est accusé d'avoir participé à l'enlèvement d'étudiants activistes en 1998 et à des violations des droits de l'homme en Papouasie et au Timor oriental.

Ces allégations ne sont pas prouvées et Prabowo a toujours nié toute responsabilité.

À l'approche du scrutin du 14 février, les chiffres suggèrent que la nouvelle image de Prabowo, âgé de 72 ans, fonctionne.

Les sondages ont régulièrement montré qu'il était le candidat à battre, avec une avance de 20 points dans le dernier sondage d'Indikator Politik publié le mois dernier, avec un soutien de 45,8 %.

Widodo, mieux connu sous le nom de Jokowi, ne peut pas se présenter après avoir effectué les deux mandats maximums. Il a manifesté son soutien à son ancien ennemi acharné, Prabowo, qu'il a battu lors des élections de 2014 et de 2019.

Avec son fils de 36 ans comme possible vice-président, Jokowi cherche à conserver une certaine influence au sein du gouvernement, selon les analystes.

En nommant Prabowo dans son cabinet, Jokowi lui a apporté un niveau de validation et de visibilité qui lui faisait défaut auparavant, ce qui lui a valu un traitement tapis rouge en tant que ministre de la défense lors de voyages de Paris à Pékin, et la fin de son interdiction de voyager de facto aux États-Unis en 2020 lorsqu'il s'est rendu au Pentagone.

Ses 9 millions de followers sur Instagram voient des photos de son travail quotidien, entrecoupées de photos de ses chats, de portraits artistiques en noir et blanc et de photos de famille d'époque.

De nombreux jeunes Indonésiens se sont attachés à Prabowo, en particulier à ses pas de danse maladroits en public qui sont devenus viraux sur TikTok, ce qui l'a aidé à toucher un groupe démographique clé.

Plus de la moitié des électeurs indonésiens ont moins de 40 ans et connaissent mal les récits sombres de son passé militaire intransigeant et de son ascension sous le régime autocratique de Suharto.

L'équipe de Prabowo donne clairement une image plus "douce" de Prabowo pour tenter de convaincre les électeurs indécis. C'est un changement par rapport aux campagnes précédentes où nous avons vu un Prabowo populiste nationaliste et un Prabowo pro-islamiste", a déclaré Ross Tapsell, de l'Université nationale australienne.

Autre signe du changement d'image, lors d'une interview télévisée, Prabowo, connu pour son tempérament légendaire, s'est montré humoristique et avenant.

Se référant à sa période de soldat, Prabowo a déclaré : "Peut-être que la perception que l'on a de moi est celle d'un soldat qui n'est pas un soldat : "Peut-être que la perception que l'on avait de moi était que j'étais dur, effrayant. Je ne suis plus effrayant maintenant, n'est-ce pas ?