Le millésime 2022 s'annonce tannique, prédit Optigestion 09/02/2022 | 16:40

Jacques de Panisse prédit "un millésime 2022 tannique" pour les marchés. Pour le président, gérant et associé d'Optigestion, il est clair que la Fed souhaite remonter ses taux directeurs pour lutter contre l'inflation. En revanche, il est également clair qu'elle veut éviter d'asphyxier la croissance, Si la pandémie prenait fin, l'inflation liée à la crise du Covid s'estomperait fortement et la Fed n'aurait plus motif à agir. La complexité de la situation vient du fait qu'on est en présence de trois variables qui sont liées et dont personne ne connaît vraiment le profil à venir.



Toute nouvelle statistique économique modifie la compréhension du scénario d'ensemble et peut suggérer une nouvelle tournure des événements, souligne l'expert.



La panoplie des éventualités est très large, elle va du pire au meilleur. Poursuite de la pandémie du fait de l'apparition de nouveaux variants ou retour à des conditions de vie normales … niveau d'inflation élevé maintenu du fait d'une hausse qui s'empare des salaires et persiste dans l'énergie ou retour d'une inflation à un niveau idéal autour de 2%… croissance affaiblie du fait d'un pouvoir d'achat entamé par l'inflation ou retour vers une croissance normalisée ?



Le panorama s'est encore détérioré avec l'apparition de fortes tensions en Ukraine où l'éventualité du franchissement de la frontière par les troupes russes est une hypothèse entretenue avec soin par un gouvernement ukrainien dont l'économie nationale est exsangue, le lobby militaro industriel américain et les pays à l'est de l'Europe, toujours désireux de renforcer le déploiement défensif de l'OTAN face à l'ours russe, constate Jacques de Panisse.



L'impossibilité de prévoir, ne serait-ce qu'une direction, conduit les intervenants à sanctionner sans retenue la moindre déception de résultats ou la moindre réserve sur les perspectives pour 2022.



Ce manque de visibilité, à l'origine d'une forte volatilité et de performances boursières très contrastées, devrait se maintenir sur 2022. La compréhension du contexte macro-économique, des intérêts politiques nationaux, des paramètres déterminants qui permettront à une entreprise de franchir au mieux la période compliquée qui se profile, sont autant de métriques à appréhender avec justesse, souligne le professionnel.







