Le milliardaire russe Alexey Mordashov a critiqué vendredi les tentatives du gouvernement de qualifier sa politique fiscale de stable, après des années d'ajustements annuels de la charge fiscale et des amendements approuvés en mai qui ont laissé les entreprises face à des factures fiscales plus élevées.

La semaine dernière, le gouvernement a approuvé de nouvelles hausses d'impôts pour les entreprises et les particuliers fortunés, qui pourraient apporter 30 milliards de dollars supplémentaires aux recettes budgétaires de l'année prochaine, et a proposé d'autres augmentations sur les loyers miniers, ce qui pourrait donner à la Russie un plus grand pouvoir d'achat alors qu'elle mène la guerre en Ukraine.

"Chaque année, nous avons un programme assez similaire. Chaque année, nous disons que la stabilité est nécessaire dans le système fiscal, surtout la stabilité de la propriété", a déclaré M. Mordashov lors d'un petit-déjeuner d'affaires organisé dans le cadre du forum économique de Saint-Pétersbourg.

"La stabilité fiscale signifie que les impôts restent inchangés pendant longtemps... Vous ne pouvez pas augmenter les impôts et parler en même temps de leur stabilité".

M. Mordashov, l'une des personnes les plus riches de Russie avec une fortune de 25,5 milliards de dollars selon Forbes, a déclaré qu'il était prêt à payer plus d'impôts, mais a exhorté les autorités à garantir la prévisibilité pour les entreprises.

Il a cité les droits à l'exportation liés au taux de change rouble-dollar, les taxes sur l'acier et les taxes d'extraction minière plus élevées comme exemples de la nature imprévisible de la politique fiscale de la Russie.

"Tout cela sape la confiance, la motivation et la possibilité de planifier l'avenir.

Il a suggéré que le gouvernement inscrive dans la loi la promesse de ne pas modifier la fiscalité pendant un an afin de prouver qu'il prend la stabilité au sérieux.

Le ministre des finances, Anton Siluanov, a déclaré que la stabilité de la politique fiscale n'excluait pas certains amendements et que l'existence de la règle budgétaire russe, qui limite les dépenses et la croissance des taux d'intérêt, était essentielle.

"La chose la plus importante est la confiance dans la règle budgétaire", a déclaré M. Siluanov.

La Russie a également modifié à plusieurs reprises les mécanismes de sa règle budgétaire.

M. Siluanov a déclaré que les augmentations des droits de douane, de la taxe sur l'extraction minière et de l'impôt exceptionnel sur les bénéfices excédentaires de l'année dernière étaient la conséquence du fait que la Russie ne disposait pas de ressources suffisantes pour reconfigurer les industries, résoudre les problèmes clés et moderniser l'économie.

Il a ajouté que des ajustements fiscaux étaient nécessaires pour encourager les investissements dans des domaines tels que les drones.

"Pourquoi les entreprises n'investissent-elles pas dans les machines, l'électronique, les drones ? C'est une bonne affaire. Pourquoi n'investissez-vous pas ? a demandé M. Siluanov. "Nous dirigerons les ressources provenant de l'impôt sur les sociétés (supplémentaire) de 5 % vers les secteurs qui en ont besoin.

"Vous n'investissez pas, mais nous devons le faire.