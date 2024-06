Le milliardaire conservateur Timothy Mellon, héritier de la famille bancaire Mellon basée à Pittsburgh, a donné 50 millions de dollars le mois dernier à un super PAC soutenant la candidature du républicain Donald Trump à l'élection présidentielle, selon une déclaration fédérale déposée jeudi.

Le super PAC, connu sous le nom de MAGA Inc, a multiplié les dépenses pour des publicités télévisées soutenant le défi lancé par M. Trump au président démocrate Joe Biden lors de l'élection présidentielle de novembre. Le torrent de dépenses a aidé les alliés de Trump à dépasser ceux de Biden au cours des dernières semaines.

MAGA Inc. a déclaré à la Commission électorale fédérale avoir reçu plus de 68 millions de dollars de la part de donateurs le mois dernier, la majeure partie de l'argent provenant de Mellon et 10 millions de dollars supplémentaires des milliardaires Liz et Dick Uihlein, qui ont fondé la société d'expédition et d'emballage Uline dans leur sous-sol en 1980.

Mellon, qui vit dans le Wyoming et se fait rarement photographier, est un pilote amateur qui a investi dans des entreprises liées au transport et les a dirigées. Forbes estime que la famille Mellon vaut quelque 14,1 milliards de dollars.

Mellon a également été le plus grand donateur soutenant le candidat indépendant à l'élection présidentielle Robert F. Kennedy Jr. en donnant au super PAC pro-Kennedy American Values au moins 20 millions de dollars.

Jeudi, cependant, le super PAC pro-Kennedy a indiqué dans une déclaration séparée qu'il n'avait reçu qu'environ 280 000 dollars le mois dernier, dont aucun ne provenait de Mellon.