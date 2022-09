Le minage de bitcoin a du mal à devenir écologique, selon une étude.

Le traitement des transactions en bitcoins et le "minage" de nouveaux jetons sont effectués par de puissants ordinateurs, connectés à un réseau mondial, qui rivalisent entre eux pour résoudre des énigmes mathématiques complexes.

Ce processus consomme de l'électricité, et sa forte dépendance aux combustibles fossiles polluants tels que le charbon suscite des critiques de la part des décideurs politiques, des investisseurs et des écologistes qui s'inquiètent de son impact sur le réchauffement climatique.

Des projets ont cherché des moyens d'orienter le minage de bitcoins vers des énergies plus propres, comme la réutilisation des sous-produits thermiques de l'extraction pétrolière pour le minage de crypto-monnaies.

Pourtant, les combustibles fossiles représentaient quelque 62 % du panorama énergétique du bitcoin en janvier 2022, dernières données disponibles, contre 65 % un an plus tôt, selon les recherches menées par le Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index (CBECI).

Alors que le niveau de charbon est tombé à 37 % contre 47 %, le bitcoin est devenu plus dépendant du gaz, qui représentait en janvier un quart de son panorama énergétique contre 16 % un an plus tôt.

Le rôle de l'énergie durable - classée comme nucléaire, hydroélectrique, éolienne et solaire - dans le panorama a à peine augmenté, atteignant environ 38 % contre 35 % un an plus tôt. L'hydroélectricité a baissé à 15 %, contre environ 20 %.

Le minage de bitcoins est en grande partie non réglementé et opaque, avec peu d'organismes centralisés recueillant des données. L'étude de Cambridge s'est basée sur des données relatives à la répartition géographique de l'exploitation minière dans le monde et au panorama énergétique des différents pays.

Le rapport indique que ses conclusions "s'écartent sensiblement" des estimations de l'organisme industriel américain Bitcoin Mining Council qui, en juillet, a évalué à environ 60 % la part de l'énergie durable dans le panorama énergétique du bitcoin.

"Nous essayons de montrer quelle est l'empreinte du bitcoin", a déclaré Alexander Neumueller, responsable du CBECI. "Le panorama énergétique a vraiment un fort impact sur les émissions de gaz à effet de serre."

Les émissions de gaz à effet de serre du bitcoin devraient atteindre 48,4 millions de tonnes d'équivalent dioxyde de carbone cette année, soit environ 14 % de moins que les émissions estimées pour 2021, selon le CBECI.