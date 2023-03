Les contrats à terme sur le minerai de fer à Singapour se sont inversés jeudi, la demande d'acier étant beaucoup plus faible que prévu.

Le minerai de fer de référence d'avril sur la Bourse de Singapour s'est négocié 0,72% plus bas à 119,4 $ la tonne à 0704GMT.

Le contrat à terme de minerai de fer de mai le plus négocié sur le Dalian Commodity Exchange (DCE) a terminé la journée en baisse de 2,01% à 854 yuans (125,25 $) la tonne, prolongeant les pertes pour le quatrième jour consécutif et le plus bas depuis le 14 février.

"Les données publiées aujourd'hui ont montré que la demande apparente de produits sidérurgiques de construction a enregistré une chute drastique, pesant sur le sentiment", a déclaré Pei Hao, un analyste senior basé à Shanghai pour la société de courtage internationale FIS.

La demande apparente de produits sidérurgiques pour la construction, y compris les barres d'armature et le fil machine, a chuté de 6,1 % d'une semaine sur l'autre pour atteindre 4,53 millions de tonnes au cours de la semaine du 23 mars, a calculé Reuters en se basant sur les données de la société de conseil Mysteel.

"L'impact de la réouverture de la Chine pourrait être de courte durée, compte tenu des problèmes sous-jacents persistants sur le marché immobilier chinois. Cela pourrait entraîner une nouvelle faiblesse du prix du minerai de fer cette année", ont déclaré les analystes de la banque ANZ dans une note.

Les prix d'autres matières premières sidérurgiques telles que le charbon à coke et le coke se sont également affaiblis au cours de la séance de l'après-midi, le premier reculant de 0,36 % et le second de 0,99 %.

La faiblesse des prix des matières premières s'est également répercutée sur le marché de l'acier. Les barres d'armature sur le Shanghai Futures Exchange ont baissé de 2,02% à 4 070 yuans la tonne, les bobines laminées à chaud ont baissé de 1,42%, le fil machine a baissé de 1,43% et l'acier inoxydable a perdu 0,98%.

La faiblesse générale du marché des métaux ferreux dans la session de l'après-midi est survenue après qu'il ait enregistré quelques gains dans la session du matin après que la Réserve fédérale ait laissé entrevoir une pause dans les hausses de taux à la suite des turbulences dans le secteur financier déclenchées par la récente faillite de deux banques américaines.

Les villes de Handan et Tangshan, deux grands centres sidérurgiques du nord de la Chine, ont décidé de lever la dernière série de restrictions de production en raison de l'amélioration de la qualité de l'air, ce qui a eu pour effet de stimuler le marché dans la matinée.

Les dernières mesures d'urgence prises dans ces deux villes ont été mises en œuvre le 17 mars et le 20 mars, respectivement. Les aciéries locales sont généralement tenues de réduire leur production pendant cette période.

(1 $ = 6,8181 yuans chinois)