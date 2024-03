Les contrats à terme sur le minerai de fer ont augmenté lundi, soutenus par les espoirs persistants d'une reprise de la demande en Chine, le principal consommateur, et par la promesse de Pékin de soutenir son marché immobilier en difficulté.

Les gains ont toutefois été limités car des doutes subsistent quant à la capacité de la reprise de la demande d'acier à répondre aux attentes.

Le contrat de minerai de fer de mai le plus négocié sur le Dalian Commodity Exchange (DCE) de Chine a terminé la matinée en hausse de 0,71% à 845,5 yuans (117,39 dollars) la tonne métrique.

Le minerai de fer de référence d'avril sur la Bourse de Singapour était en hausse de 0,29% à 108,45 dollars la tonne, à partir de 0513 GMT.

La Chine optimisera davantage la politique immobilière et motivera efficacement les demandes potentielles, a déclaré le Premier ministre Li Qiang lors d'une réunion du cabinet vendredi, dans le dernier appel officiel pour soutenir le secteur de l'immobilier en difficulté, selon les médias d'Etat.

"On s'attend à une augmentation de la demande de minerai dans un contexte d'amélioration des marges de l'acier. Il est essentiel de suivre de près la reprise de la demande d'acier en aval dans les semaines à venir ainsi que l'évolution des prix de l'acier", ont déclaré les analystes de Sinosteel Futures dans une note.

La demande d'acier et de minerai de fer devrait trouver un certain soutien dans les "secteurs non immobiliers", ont déclaré les analystes d'ANZ dans une note.

"Les investissements dans les infrastructures devraient bénéficier des efforts du gouvernement pour développer le secteur des énergies renouvelables du pays", ont-ils ajouté.

D'autres ingrédients sidérurgiques sur le DCE ont été mitigés, avec le charbon à coke en légère hausse de 0,12 %, tandis que le coke a chuté de 1,06 %.

Les indices de référence de l'acier sur le Shanghai Futures Exchange étaient globalement en baisse. Les barres d'armature ont chuté de 0,47%, les bobines laminées à chaud ont baissé de 0,24%, le fil machine a peu changé et l'acier inoxydable a perdu 1,17%.

"Les stocks d'acier (de barres d'armature) vont probablement s'accumuler davantage lorsque davantage d'aciéries reprendront leur production et que le taux d'exploitation des chantiers de construction n'aura pas encore retrouvé son niveau d'il y a un an", ont déclaré les analystes de Citic Futures dans une note.

(1 $ = 7,2022 yuans chinois)