L'entreprise minière publique chilienne Codelco et la multinationale minière BHP Group ont signé un accord de partage des connaissances sur l'exploitation minière durable, a déclaré Codelco dans un communiqué mardi.

L'"accord de collaboration" met en place une commission chargée de partager l'expertise entre les deux entreprises au cours des cinq prochaines années dans des "domaines d'intérêt mutuel" tels que l'utilisation de l'eau, la supervision des résidus et l'application de technologies de pointe, selon le communiqué.

"Afin d'imaginer ces nouvelles façons de faire de l'exploitation minière, l'innovation est l'un des principaux axes de notre gestion, un axe que nous ne pouvons développer qu'en alliance avec des acteurs tout aussi actifs dans cette recherche, comme c'est le cas de BHP", a déclaré Andre Sougarret, PDG de Codelco, dans le communiqué.

Le communiqué précise que l'accord portera sur les technologies permettant l'exploitation de minerais à faible teneur, de gisements profonds et de gisements présentant des conditions métallurgiques complexes, ainsi que sur la conception d'opérations utilisant moins d'eau, voire pas du tout.

Rag Udd, président de BHP Americas, a déclaré que l'alliance avec Codelco reflète les efforts de l'entreprise pour lutter contre le changement climatique.

L'industrie minière mondiale a des antécédents en matière d'abus environnementaux, mais elle est aussi un acteur clé de la transition vers l'énergie propre.

Le Chili est le premier producteur mondial de cuivre et détient les plus grandes réserves de lithium de la planète.

La Banque mondiale a estimé que la production de minéraux, tels que le graphite, le lithium et le cobalt, pourrait augmenter de 500 % d'ici à 2050 pour répondre à la demande de technologies énergétiques propres.

Le mois dernier, le gouvernement chilien a annoncé qu'il s'efforcerait de transférer le contrôle des opérations de lithium du pays à une entreprise publique, les futurs contrats de lithium n'étant conclus que dans le cadre de partenariats public-privé.

Le président Gabriel Boric a chargé le géant du cuivre Codelco de mener les négociations avec les producteurs de lithium opérant actuellement dans le pays.

Des accords tels que celui conclu mardi entre Codelco et BHP "montrent que la collaboration entre le secteur public et le secteur privé est essentielle pour faire de l'exploitation minière une industrie de plus en plus durable", a déclaré M. Udd.