Le mineur de charbon sud-africain Seriti prévoit un parc éolien de 450 MW à Mpumalanga

La société privée Seriti, un important fournisseur de charbon à la compagnie d'électricité publique sud-africaine Eskom, prévoit d'acheter une participation de 51 % dans les actifs d'énergie éolienne et solaire de Windlab Africa pour 55 millions de dollars.

Windlab Africa est actuellement détenue par la société australienne Windlab Pty Ltd et possède 3,5 gigawatts de projets d'énergie renouvelable à différents stades de développement en Afrique du Sud et en Afrique de l'Est.

Peter Venn, le directeur général de Windlab Africa qui dirigera Seriti Green, l'unité d'énergie renouvelable du mineur de charbon, a déclaré que la construction du parc éolien de 450 MW coûterait 12 milliards de rands (732,25 millions de dollars).

"Nous nous concentrerons sur la construction de 450 mégawatts à Mpumalanga au cours du premier et du deuxième trimestre de l'année prochaine, immédiatement après la conclusion de cette transaction", a déclaré M. Venn aux journalistes.

La province de Mpumalanga abrite la plupart des mines de charbon et des centrales thermiques d'Afrique du Sud qui emploient des milliers de personnes. Elle est au cœur des plans visant à remplacer le combustible fossile par des projets d'énergie renouvelable qui soutiendront les communautés et les entreprises locales.

Les mineurs de charbon, une source majeure d'émissions de carbone, ont été mis sous pression pour réduire la production de ce combustible fossile dans le cadre d'une poussée mondiale vers des sources d'énergie propres.

"Nous devons nous diriger vers un avenir à plus faible émission de carbone en investissant les capitaux du charbon dans les énergies vertes. Ce n'est pas seulement la bonne chose à faire, c'est aussi une question de sens commercial et sociétal.

Mike Teke, directeur général de Seriti, a déclaré dans un communiqué.

Seriti produit environ 50 millions de tonnes de charbon thermique, dont la majeure partie est utilisée pour alimenter les centrales électriques d'Afrique du Sud.

(1 $ = 16,3879 rands)