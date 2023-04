Le groupe minier canadien Teck Resources a réaffirmé lundi sa volonté de rejeter l'offre non sollicitée de 22,5 milliards de dollars de Glencore Plc, invoquant des "défauts fondamentaux" dans la proposition, et a exhorté les actionnaires à voter en faveur d'une restructuration.

L'offre de rachat du mineur suisse, rendue publique la semaine dernière, comprend un plan visant à scinder simultanément les activités de charbon thermique et de charbon sidérurgique et à donner à la société restante une nouvelle image de marque sous le nom de GlenTeck.

Teck a déclaré que son conseil d'administration avait rejeté la proposition, Glencore n'ayant pas présenté de plan cohérent pour son projet de société charbonnière, ajoutant que l'opération exposerait ses actionnaires au charbon thermique, au pétrole, au GNL et aux secteurs connexes.

"Les défauts fondamentaux de la proposition de Glencore la rendent inopérante et les antécédents de Glencore en font un acquéreur inadapté", a déclaré Teck avant une conférence téléphonique avec les investisseurs lundi.

L'entreprise a une fois de plus déclaré qu'une plus grande valeur pourrait être dégagée grâce à une proposition de restructuration dans laquelle le mineur basé à Vancouver se séparerait de son unité de charbon sidérurgique pour se concentrer sur le cuivre et d'autres métaux industriels.

Un vote sur cette proposition est prévu pour le 26 avril.

La société a déclaré qu'une telle séparation est la meilleure option pour les actionnaires car elle maximise la valeur, minimise le risque d'exécution et n'a pas d'obstacles concurrentiels ou réglementaires, et qu'elle devrait être achevée d'ici la fin du mois de mai.