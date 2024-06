Le ministre allemand des finances, Christian Lindner, prépare des réductions de l'impôt sur le revenu des personnes physiques d'une valeur de 13 milliards d'euros (14,15 milliards de dollars) jusqu'en 2026, a déclaré mercredi le journal Bild, citant des sources gouvernementales.

L'Allemagne dispose d'un système de taux d'imposition qui augmentent avec le revenu et les réductions sont destinées à compenser l'effet de la "progression à froid", selon laquelle l'inflation entraîne un pourcentage moyen plus élevé d'impôts sur le revenu, a rapporté le journal.

Selon le plan de M. Lindner, l'allocation de revenu non imposable augmenterait progressivement jusqu'en 2026 et le niveau de revenu qui déclenche le taux d'imposition le plus élevé serait également supprimé.

Le Fonds monétaire international a déclaré le mois dernier que l'Allemagne devait stimuler l'investissement public et qu'elle devrait envisager d'assouplir son frein à l'endettement, qui limite les déficits publics à 0,35 % du produit intérieur brut.

Le ministère des finances n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire en dehors des heures de bureau.

(1 dollar = 0,9190 euro)