Le ministère allemand va examiner la vente de l'aéroport régional à un investisseur russe - source

L'administrateur d'insolvabilité de l'aéroport de Francfort-Hahn, dans l'ouest de l'Allemagne, a déclaré que l'investisseur et le vendeur avaient décidé de soumettre un contrat d'achat au ministère de l'économie, qui a le pouvoir de bloquer certains rachats par des acteurs étrangers.

Il a refusé de nommer l'investisseur pour des raisons de confidentialité.

Une source proche de la procédure a confirmé les rapports des médias locaux selon lesquels l'offre retenue, et la plus élevée, provenait de NR Holding, qui appartient au milliardaire russe Viktor Kharitonin. Il est déjà propriétaire du circuit de course du Nuerburgring.

Personne n'était disponible chez NR Holding pour faire des commentaires.

Le département du Trésor américain a inclus Kharitonin dans une liste de 2018 de chefs d'entreprises publiques russes et de soi-disant oligarques proches du président Vladimir Poutine et la perspective de cet investissement a suscité l'inquiétude de certains politiciens allemands.

Kharitonin n'a pas été visé par les sanctions de l'Union européenne concernant l'invasion de l'Ukraine par Moscou.

Le ministère fédéral de l'économie peut bloquer les rachats d'infrastructures critiques par des entreprises extérieures à l'Union européenne. Le ministre de l'économie Robert Habeck a déclaré lundi que son ministère avait lancé un examen de routine du processus.

L'administrateur d'insolvabilité Jan Markus Plathner a déclaré ce week-end que les créanciers avaient reçu deux contrats d'achat possibles.

"Il y a deux contrats de deux bons investisseurs, les discussions politiques sont une autre affaire", a déclaré Plathner mardi. "L'objectif est de trouver une solution au cours du premier trimestre".

La procédure d'insolvabilité de l'aéroport de Hahn est en cours depuis octobre 2021. Il a accueilli 1,23 million de passagers entre janvier et novembre de l'année dernière, soit moins de la moitié du nombre d'il y a dix ans.