Le ministère américain de la justice a repoussé lundi les demandes des républicains de la Chambre des représentants qui souhaitaient obtenir les enregistrements audio des entretiens du président Joe Biden avec un avocat spécial dont le rapport mettant en doute la mémoire de M. Biden a déclenché une tempête politique.

Le conseiller spécial Robert Hur a provoqué la colère des républicains de la Chambre des représentants en décidant de ne pas engager de poursuites pénales contre le démocrate Joe Biden pour avoir conservé des documents classifiés datant de l'époque où il occupait le poste de vice-président sous la présidence de Barack Obama. Le ministère avait inculpé le candidat républicain à la présidence, Donald Trump, pour avoir conservé des documents classifiés après son départ de la Maison-Blanche.

Le procureur général adjoint Carlos Uriarte a déclaré que le ministère avait déjà fourni toutes les informations demandées dans une citation à comparaître du Congrès, y compris certaines interviews transcrites dans le cadre de l'enquête de Hur.

"Les commissions ont répondu par une escalade et des menaces d'outrage au tribunal", a-t-il écrit dans une lettre adressée au président de la commission judiciaire de la Chambre des représentants, Jim Jordan, et au président de la commission de surveillance de la Chambre des représentants, James Comer. "Nous demandons instamment aux commissions d'éviter les conflits plutôt que de les rechercher.

Les républicains de la Chambre des représentants ont menacé de poursuivre le procureur général Merrick Garland pour outrage si le ministère ne leur remettait pas tous les documents qu'ils réclament.

Hur a annoncé en février qu'il refusait d'inculper Biden pour avoir pris sciemment des documents classifiés après avoir quitté la vice-présidence en 2017, déclenchant une tempête politique en notant dans un rapport que le président avait coopéré avec l'enquête et que sa "mauvaise mémoire" en tant qu'homme âgé le rendrait difficile à condamner.

Les porte-parole de M. Jordan et de M. Comer n'ont pas pu être joints immédiatement pour un commentaire.

Dans la lettre du ministère, M. Uriarte fait valoir que les législateurs ont déjà reçu "une quantité extraordinaire d'informations" relatives à l'enquête sur M. Hur.

Il s'agit non seulement du rapport de Hur et de son témoignage, mais aussi de copies de certains documents classifiés, de transcriptions des entretiens avec Biden et d'une copie de la transcription de l'entretien de Hur avec Mark Zwonitzer, le rédacteur fantôme des mémoires de Biden, a-t-il précisé.