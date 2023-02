Le ministère américain du Commerce va demander aux entreprises qui cherchent à obtenir des fonds pour les puces de fournir des services de garde d'enfants à leurs employés

L'administration Biden a cherché sans succès à obtenir 200 milliards de dollars de financement pour des programmes universels de pré-maternelle et d'autres programmes de garde d'enfants, dans le but de stimuler la croissance économique en payant mieux les travailleurs des services de garde d'enfants et de soins à domicile, et en libérant les soignants non rémunérés pour qu'ils puissent occuper des emplois rémunérés.

Le département du Commerce a cité des données selon lesquelles le manque de services de garde d'enfants abordables et accessibles "est l'une des plus grandes contraintes qui empêchent les Américains - et en particulier les femmes" - d'entrer sur le marché du travail, pour justifier que les entreprises qui obtiennent des fonds pour les puces doivent montrer comment elles fourniront des services de garde d'enfants abordables.

Mardi, le département du commerce publiera la première opportunité de financement. Le Congrès a alloué 39 milliards de dollars pour les incitations à la fabrication afin d'encourager les entreprises à construire et à étendre leurs installations. La loi crée également un crédit d'impôt à l'investissement de 25 % pour la construction d'usines de puces, dont la valeur est estimée à 24 milliards de dollars.

Le ministère devrait présenter mardi d'autres facteurs qu'il prendra en compte pour attribuer les subventions. La loi interdit aux demandeurs d'utiliser les fonds gouvernementaux pour verser des dividendes ou racheter des actions.

Le New York Times a rapporté lundi que les entreprises seront tenues de partager une partie de tout "bénéfice imprévu" avec le gouvernement fédéral.

La semaine dernière, la secrétaire d'État au commerce, Gina Raimondo, a déclaré que le financement permettra de créer des centaines de milliers de bons emplois.

"Mais voici la vérité : si nous n'investissons pas dans la main-d'œuvre manufacturière de l'Amérique, peu importe combien nous dépensons. Nous ne réussirons pas", a déclaré Raimondo. "Nous devons être à la fois honnêtes avec nous-mêmes et créatifs avec des solutions si nous voulons relever ce défi de la main-d'œuvre."

Le département du Commerce a déclaré l'an dernier que les subventions accordées aux entreprises de puces ne seront "pas plus importantes que ce qui est nécessaire pour garantir que le projet se réalise ici aux États-Unis" et qu'elles décourageront "la course à la subvention entre les États et les localités".