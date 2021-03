Le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation s'engage avec ses partenaires nationaux et régionaux pour relancer l'export dans l'agroalimentaire

Dans le cadre du « plan de relance du commerce agricole et agroalimentaire français à l'international » lancé par Julien Denormandie en octobre 2020, le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation organise du 29 mars au 2 avril les « Journées Export Agro 2021 » avec ses partenaires nationaux et régionaux. Une semaine 100% digitale, dédiée à la réussite à l'international des entreprises des secteurs agricole, agroalimentaire, et équipements agricoles et agroalimentaires.

L'export est un véritable levier pour rebondir, (re)partir à la conquête de nouveaux marchés et développer son entreprise. Dans un contexte mondial particulièrement mouvant, où les marchés, les modes de consommation évoluent tout autant que les pratiques commerciales, bénéficier des dernières informations sur les marchés est un levier décisif pour réussir sa stratégie à l'international.

Les Journées Export Agro proposent ainsi aux PME et ETI des secteurs agricole, agroalimentaire, et des équipements agricoles et agroalimentaires de participer sans frais et à la carte à un programme dense conçu dans le cadre du partenariat qui lie le Ministère et Business France et qui cette année associe de nombreux partenaires, en particulier des partenaires régionaux.

Se succéderont ainsi au fil de la semaine des conférences en ligne thématiques ou géographiques ainsi que des rendez-vous individualisés avec des experts.

Ouverture de la semaine ce jour par Julien Denormandie, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, accompagné de représentants de Régions. Cette séquence d'ouverture sera suivie d'une table ronde où seront illustrées la diversité et la complémentarité des dispositifs nationaux et régionaux de soutien à l'export, confortés par des témoignages d'entreprises.

4 conférences thématiques sur des enjeux clés de l'export : L'e-commerce : se développer à l'international à travers les places de marchés, La future relation commerciale avec le Royaume-Uni et les opportunités pour nos exportations post-Brexit, L'export collaboratif La certification sanitaire et les agréments des entreprises



11 sessions d'informations sur des marchés stratégiques (Allemagne, Royaume-Uni, Chine, États-Unis, Japon, Pays du Golfe, Belgique, Suisse, Espagne, Italie.) comprenant : Une analyse des tendances de consommation La présentation des opportunités de marché pour les produits français De nombreux témoignages d'entreprises



1 journée dédiée à des rendez-vous en ligne privatifs de 20 min avec les experts présents dans plus de 25 pays que sont les Conseillers aux affaires agricoles auprès des ambassades ainsi que les experts pays du réseau de Business France.

Ces journées, entièrement digitalisées et co-organisées avec Business France marqueront une nouvelle étape de la collaboration du ministère de l'agriculture et de l'alimentation avec l'ensemble des partenaires de l'export pour soutenir le déploiement des entreprises agroalimentaires françaises à l'international.

« La crise que nous traversons a rappelé le caractère stratégique de la production agro-alimentaire nationale pour assurer l'approvisionnement alimentaire du pays et contribuer à la sécurité alimentaire dans le monde. Parce que l'export agricole et agroalimentaire contribue de façon significative à la performance du commerce extérieur et apporte une valeur ajoutée essentielle à nos entreprises dans nos territoires, je souhaite que l'ensemble des forces vives de l'export se rassemble autour d'un objectif fédérateur : relancer nos exportations agricoles et agroalimentaires et reconquérir des parts de marché au niveau européen et mondial »Julien Denormandie, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation.

« La France est reconnue mondialement pour la qualité de ses produits agro-alimentaires, c'est d'ailleurs notre premier secteur industriel! Nos entreprises peuvent aller encore plus loin en augmentant leur capacité d'exportation, dès aujourd'hui, avec le soutien de la Team France Export et du volet Export du plan France Relance doté de 247 millions d'euros »Christophe Lecourtier, Directeur général de Business France.

Un événement réalisé par le ministère de l'Agriculture en partenariat avec :

