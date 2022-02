Le ministère de la Justice annonce la saisie de 3,6 milliards de dollars de bitcoins volés.

Le ministère américain de la Justice a annoncé mardi avoir récupéré pour plus de 3 milliards de dollars de bitcoins volés par des cyber-voleurs, et a accusé un mari et une femme de New York d'avoir blanchi pénalement les produits illégaux.

La procureure générale adjointe Lisa Monaco a déclaré que le couple accusé avait conspiré pour blanchir près de 120 000 bitcoins volés après qu'un pirate ait pénétré dans la bourse de devises numériques Bitfinex en 2016.

"Dans le cadre de cette enquête, le ministère de la Justice a saisi pour plus de 3,6 milliards de dollars de ces cryptomonnaies volées".

Les procureurs disent qu'Ilya Lichtenstein et sa femme Heather Morgan ont été arrêtés, et accusés d'avoir essayé de dissimuler les produits illégaux en achetant de l'or, des cryptomonnaies, des "jetons non fongibles" numériques et même une carte cadeau Walmart.

Reuters n'a pas réussi à joindre les accusés pour un commentaire.

Le couple avait des profils publics actifs, Morgan étant connue comme chanteuse de rap amateur "Razzlekhan", un pseudonyme qui, selon elle, sur son site Web, faisait référence à Gengis Khan "mais avec plus de pizzazz."

La juge Debra Freeman a fixé la caution à 5 millions de dollars pour Lichtenstein et à 3 millions de dollars pour Morgan et a exigé que leurs parents mettent leurs maisons en gage pour leur retour au tribunal.