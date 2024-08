La junte du Burkina Faso a exhorté ses citoyens à signaler les activités et les voisins suspects au nom de la sécurité nationale, alors que le pays du Sahel lutte contre une insurrection djihadiste qui dure depuis près de dix ans.

"Le ministre de la Sécurité réitère son appel à une vigilance accrue des vaillantes populations du Burkina Faso et les exhorte à signaler tout individu, mouvement ou objet suspect", a déclaré le ministère de la Sécurité dans un communiqué publié jeudi.

Il met en garde les citoyens contre le stationnement prolongé à proximité des "sites sensibles", la prise de photos des "installations" sensibles et la communication d'informations telles que les positions des forces de sécurité, les sites ou les itinéraires stratégiques qui pourraient faciliter une attaque terroriste.

Elle a également invité les citoyens à ne pas louer de voitures ou de maisons sans avoir recueilli des informations adéquates sur les locataires.

Les chefs militaires du Burkina, qui ont pris le pouvoir lors d'un coup d'État en 2022, ont été critiqués par des groupes de défense des droits pour les mesures qu'ils ont prises au nom de la sécurité nationale.

Amnesty International et Human Rights Watch (HRW) ont accusé la junte d'avoir enlevé et enrôlé certains de ses détracteurs, en citant des victimes et des groupes de la société civile.

Le Burkina, le Mali et le Niger voisins luttent contre une insurrection djihadiste qui s'est répandue dans la région du Sahel depuis qu'elle a pris racine au Mali il y a 12 ans.

Les groupes de défense des droits de l'homme et les Nations unies ont accusé à plusieurs reprises les troupes maliennes et burkinabées d'avoir commis de graves abus contre des civils soupçonnés de collaborer avec les djihadistes. Les deux armées ont nié avoir commis des actes répréhensibles.