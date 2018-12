Le ministère libyen des Affaires étrangères attaqué à Tripoli

(.)

TRIPOLI, 25 décembre (Reuters) - Trois kamikazes ont attaqué mardi le siège du ministère libyen des Affaires étrangères, apprend-on auprès des services de sécurité.

Un employé du ministère a fait état de trois morts et six blessés. Le ministère de la Santé a annoncé un bilan d'un mort et neuf blessés.

L'un des assaillants a été tué par les gardes, les deux autres se sont fait sauter à l'intérieur du bâtiment, a précisé la source proche des services de sécurité.

Les trois kamikazes sont soupçonnés d'appartenir au groupe Etat islamique, a ajouté cette source.

Le ministre libyen des Affaires étrangères, Mohamed Taher Siala, est sain et sauf, a déclaré un employé du ministère. (Ahmed Elumami Jean-Stéphane Brosse pour le service français)