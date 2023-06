Le ministère russe des Affaires étrangères a annoncé jeudi qu'il avait convoqué un diplomate canadien à Moscou pour protester contre la confiscation d'un avion Antonov à Toronto, et a averti que les relations russo-canadiennes étaient "sur le point d'être rompues".

Le Canada a ordonné samedi la saisie d'un avion cargo Antonov-124 immatriculé en Russie à l'aéroport de Toronto. Il s'agit de sa première saisie d'actifs visant à faire pression sur Moscou au sujet de l'invasion de l'Ukraine.

La Russie a fait savoir à Brian Ebel, chef adjoint de l'ambassade du Canada à Moscou, qu'elle considérait la saisie de l'avion comme un "vol cynique", selon un communiqué du ministère des affaires étrangères.

La "politique russophobe du Canada aura les répercussions les plus graves sur les relations russo-canadiennes, qui sont sur le point d'être rompues par la faute de l'administration Trudeau", a déclaré le ministère russe.

Un porte-parole du ministère canadien des affaires étrangères a pris acte des préoccupations de Moscou et a réitéré le soutien "indéfectible" d'Ottawa aux Ukrainiens.

"Nous avons été explicitement clairs. Ceux qui ont permis, soutenu et profité de la guerre menée par la Russie en Ukraine devront rendre des comptes", a déclaré le porte-parole dans un communiqué envoyé par courriel.

Le Canada a annoncé la saisie de l'avion alors que le Premier ministre Justin Trudeau se trouvait à Kiev, où il a annoncé une nouvelle aide militaire de 500 millions de dollars pour l'Ukraine.

Le Canada, membre de l'OTAN, dont la diaspora ukrainienne est l'une des plus importantes au monde, est l'un des plus fervents défenseurs de l'Ukraine et a imposé des sanctions à des centaines de responsables et d'entreprises russes, ainsi que des interdictions commerciales à grande échelle.