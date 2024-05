Le ministère russe des finances propose d'augmenter les taux d'imposition pour les personnes gagnant plus de 2,4 millions de roubles (27 100 dollars) par an, a déclaré le ministre des finances, Anton Siluanov, dans un communiqué publié par le service de presse de son ministère.

La déclaration indique que le ministère a soumis au gouvernement des modifications du système fiscal, avec un taux d'imposition de 15 % applicable aux revenus compris entre 2,4 millions et 5 millions de roubles.

Les modifications, selon le ministère, incluraient un taux de 18 % pour les revenus compris entre 5 et 20 millions de roubles, un taux de 20 % pour les revenus compris entre 20 et 50 millions de roubles et un taux de 22 % pour les revenus supérieurs à 50 millions de roubles.

"Les modifications fiscales n'affecteront que 3,2 % de la population active, soit 2 millions de personnes sur une population active de 64 millions, dont les revenus annuels dépassent 2,4 millions de roubles", a déclaré M. Siluanov dans son communiqué.

Il a précisé que l'augmentation ne s'appliquerait qu'à la partie du revenu dépassant 2,4 millions de roubles. En dessous de cette somme, le taux resterait à 13 %.

M. Siluanov a également indiqué qu'environ la moitié des familles ayant deux enfants ou plus bénéficieraient d'un abattement.

Le taux d'imposition forfaitaire de 13 % a été introduit en Russie en 2001, au début du premier mandat du président Vladimir Poutine. À partir de 2021, un taux de 15 % a été introduit pour les Russes dont les revenus dépassent 5 millions de roubles.

Lors d'un discours prononcé en février, M. Poutine a déclaré qu'il était nécessaire d'augmenter les taux d'imposition pour les personnes ayant des revenus élevés et d'accorder des remises à certaines familles et aux hommes d'affaires qui investissent dans le développement des entreprises.

