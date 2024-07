L'économie thaïlandaise devrait croître de 2,7 % en 2024, a déclaré le ministère des Finances vendredi, contre une prévision précédente de 2,4 %, en raison de l'augmentation des arrivées de touristes étrangers et des exportations.

"Nous voyons des signes positifs dans les exportations en raison de l'amélioration de la croissance économique des partenaires commerciaux", a déclaré le vice-ministre des Finances Paopoom Rojanasakul, ajoutant que la croissance pourrait atteindre 3 % cette année en raison des politiques qui doivent encore être mises en œuvre.

"C'est un bon chiffre, mais nous devons faire mieux.

Les prévisions de croissance ne tiennent pas compte du plan de distribution de 450 milliards de bahts (12,5 milliards de dollars) qui sera mis en œuvre au quatrième trimestre, a déclaré Paopoom, ajoutant qu'il contribuerait à la croissance à hauteur de 1,2 à 1,8 point de pourcentage.

Les exportations devraient augmenter de 2,7 % en 2024, ce qui est supérieur à la prévision précédente de 2,4 %.

Le tourisme est un moteur essentiel de la deuxième économie d'Asie du Sud-Est et le ministère attend désormais 36 millions d'arrivées étrangères, qui devraient rester plus longtemps et dépenser environ 1,69 trillion de bahts de plus grâce à l'assouplissement des conditions d'obtention des visas, a déclaré M. Paopoom.

Les prévisions précédentes tablaient sur 35,7 millions d'arrivées étrangères et des dépenses estimées à 1,59 trillion de bahts.

L'économie thaïlandaise a connu une croissance de 1,9 % l'année dernière, plus lente que prévu, et moins de 2,5 % en 2022.

Le ministère a estimé que le baht s'échangeait en moyenne à 36,2 bahts pour un dollar, soit un peu moins que les 36 bahts observés en avril, en raison des sorties de capitaux au cours du premier semestre de l'année. (1 $ = 36,1300 baht) (Reportage de Kitiphong Thaichareon, Thanadech Staporncharnchai et Chayut Setboonsarng, Rédaction de John Mair)