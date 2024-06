Le ministre allemand de l'économie, Robert Habeck, a déclaré dimanche que la Chine était indispensable pour atteindre les objectifs climatiques mondiaux et qu'elle devait trouver une alternative sûre au charbon, qui représentait près de 60 % de l'approvisionnement en électricité de la Chine en 2023.

Des fonctionnaires ont indiqué à M. Habeck que la Chine augmentait sa production de charbon pour des raisons de sécurité, a déclaré le ministre à la presse dans la ville méridionale de Hangzhou, au lendemain d'une rencontre avec des responsables chinois à Pékin.

"La Chine importe également de grandes quantités de gaz et de pétrole et elle a déjà vu ce qui s'est passé en Europe et en Allemagne au cours des deux dernières années", a-t-il ajouté, faisant référence à la crise énergétique déclenchée par l'invasion massive de l'Ukraine par la Russie.

Il a déclaré que la coopération avec la Chine devait être renforcée, ajoutant : "Sans la Chine, il ne serait pas possible d'atteindre les objectifs de l'UE : "Sans la Chine, il ne serait pas possible d'atteindre les objectifs climatiques au niveau mondial.

"Il n'est pas nécessaire de leur apprendre que les émissions de CO2 sont mauvaises pour le climat. Ils l'ont compris", a déclaré M. Habeck, ajoutant qu'il devrait être possible d'atteindre le même niveau de sécurité avec moins de centrales électriques au charbon.

Plus tard, M. Habeck a expliqué aux étudiants de l'université de Zhejiang que la difficulté résidait dans l'intégration de formes d'énergie variables telles que le vent et le soleil dans un système conçu pour fonctionner avec des combustibles plus prévisibles, ajoutant : "C'est essentiellement mon travail : "C'est essentiellement mon travail".

Il a ajouté que doubler les capacités était "l'ancienne méthode", mais pas la plus efficace.

La Chine augmente sa production de charbon, mais elle a également installé près de 350 gigawatts (GW) de nouvelles capacités de production d'énergie renouvelable en 2023, soit plus de la moitié du total mondial.

M. Habeck a déclaré que l'extension du réseau électrique et l'utilisation de batteries pour stocker l'énergie pourraient réduire le nombre de centrales électriques alimentées par des combustibles traditionnels nécessaires pour répondre aux besoins de la Chine.

la croissance économique et l'action en faveur du climat

n'étaient pas opposés

.

"La transformation de l'économie en une économie climatiquement neutre est non seulement bénéfique pour le climat, mais elle crée également de nouvelles opportunités de richesse et de croissance", a déclaré M. Habeck.