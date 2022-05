Le ministre allemand de l'économie prévoit un embargo de l'UE sur le pétrole russe "dans les jours à venir" -ZDF

L'Union européenne va probablement convenir d'un embargo sur les importations de pétrole russe "dans les jours qui viennent", a déclaré lundi le ministre allemand de l'économie, mais pour entamer le trésor de guerre de la Russie, il faudra peut-être plafonner les prix mondiaux du pétrole.

"Nous parviendrons à une percée dans les jours qui viennent", a déclaré Robert Habeck au radiodiffuseur allemand ZDF lorsqu'il a été interrogé sur un embargo pétrolier de l'UE en représailles à l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Il a toutefois prévenu qu'un embargo n'affaiblirait pas automatiquement le Kremlin. La hausse des prix mondiaux du pétrole après l'annonce par les États-Unis d'un embargo sur le pétrole russe lui a permis d'engranger davantage de revenus tout en vendant des volumes plus faibles.

Par conséquent, la Commission européenne et les États-Unis travaillent sur une proposition visant à ne plus payer "n'importe quel prix" pour le pétrole, mais à plafonner les prix mondiaux, a-t-il déclaré.

"C'est évidemment une mesure inhabituelle, mais nous vivons des temps inhabituels", a-t-il ajouté. "Cette voie ne fonctionne que si de nombreux pays s'y rallient... et cela s'avère être le point de friction." (Reportage de Hans-Edzard Busemann et Sarah Marsh ; Montage de Leslie Adler et Cynthia Osterman)