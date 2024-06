La Chine est indispensable pour atteindre les objectifs climatiques mondiaux, a déclaré dimanche le ministre allemand de l'économie, Robert Habeck, lors d'une visite dans le pays.

"Sans la Chine, il ne serait pas possible d'atteindre les objectifs climatiques au niveau mondial", a déclaré M. Habeck à la presse dans la ville méridionale de Hangzhou, un jour après avoir rencontré des responsables chinois dans la capitale, Pékin.

D'autres questions semblent éclipser la lutte contre le réchauffement climatique pour le moment, mais il s'agit d'un défi majeur, et il est donc nécessaire de renforcer la coopération avec la Chine dans ce domaine, a-t-il déclaré.

Les autorités chinoises ont indiqué à M. Habeck qu'elles augmentaient la production de charbon pour des raisons de sécurité, a déclaré le ministre.

"La Chine importe également de grandes quantités de gaz et de pétrole et elle a déjà vu ce qui s'est passé en Europe et en Allemagne au cours des deux dernières années", en référence à la crise énergétique qui a suivi l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

M. Habeck a déclaré que la Chine devait trouver une alternative sûre au charbon.

"Il n'est pas nécessaire de leur apprendre que les émissions de CO2 sont mauvaises pour le climat. Ils l'ont compris", a déclaré M. Habeck, ajoutant qu'une solution de remplacement devrait leur permettre d'atteindre le même niveau de sécurité avec moins de centrales électriques au charbon.

Lors de la visite de M. Habeck en Chine samedi, des fonctionnaires chinois et européens ont déclaré qu'ils avaient convenu d'entamer des discussions sur la proposition d'imposer des droits de douane sur les véhicules électriques fabriqués en Chine et importés sur le marché européen.