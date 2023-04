Le ministre allemand des Affaires étrangères entame jeudi une visite en Chine visant à réaffirmer une politique commune de l'Union européenne à l'égard de Pékin, quelques jours après que les remarques du président français Emmanuel Macron ont suggéré un désarroi dans l'approche du continent à l'égard de la superpuissance montante.

M. Macron a provoqué une réaction brutale aux États-Unis et en Europe lorsqu'il a appelé l'Union européenne à réduire sa dépendance à l'égard des États-Unis et a mis en garde contre le risque d'être entraîné dans une crise sur Taïwan provoquée par un "rythme américain et une réaction excessive de la Chine".

De nombreux politiciens, diplomates et analystes européens ont perçu les commentaires de M. Macron dans une interview accordée à Politico et au quotidien français Les Echos comme un cadeau à ce qu'ils appellent l'objectif de Pékin de démanteler l'unité transatlantique.

En conséquence, les enjeux du voyage inaugural de la ministre allemande des affaires étrangères Annalena Baerbock ont augmenté, de nombreux membres de l'UE espérant que Berlin utilisera cette opportunité pour définir une ligne claire et unie de l'UE sur la Chine, ont déclaré les analystes.

M. Macron a été largement perçu comme adoptant une ligne faible sur Taïwan en avertissant que l'Europe ne devrait pas être "prise dans des crises qui ne sont pas les nôtres", bien que son bureau ait insisté sur le fait que ce n'était pas son intention et que sa position sur Taïwan et la Chine n'avait pas changé.

"Il s'agit maintenant de limiter les dégâts dans une large mesure [...]. Mais le nuage de la visite de M. Macron est très important et on ne sait toujours pas comment cet équilibre va se jouer au final", a déclaré à Reuters Alicja Bachulska, chercheuse sur les relations Chine-UE au Conseil européen des relations étrangères à Varsovie.

Même sans les remarques de M. Macron, le voyage aurait été délicat pour Mme Baerbock, qui s'est montrée plus dure envers la Chine que le chancelier Olaf Scholz et qui élabore une politique chinoise visant à réduire la dépendance économique de l'Allemagne à l'égard de Pékin.

"Elle était en quelque sorte perçue comme un fauteur de troubles. Je serais surpris que cela ne joue aucun rôle dans sa visite", a déclaré à Reuters Tim Ruehlig, expert de la Chine au German Council on Foreign Relations.

Mme Baerbock doit maintenant clarifier la position de l'Allemagne sur Taïwan lors de sa visite, a déclaré à Reuters Nils Schmid, parlementaire allemand chargé de la politique étrangère, ajoutant que les remarques de M. Macron avaient détruit l'élan espéré pour une politique européenne commune à l'égard de la Chine.

La ministre des affaires étrangères devrait rencontrer son homologue Qin Gang et le haut diplomate chinois Wang Yi au cours de ce voyage de deux jours.

S'exprimant avant sa visite, Mme Baerbock a déclaré que la priorité de son agenda serait de rappeler à la Chine sa responsabilité d'influencer la Russie pour qu'elle mette fin à son invasion de l'Ukraine et de souligner la conviction commune des Européens qu'un changement unilatéral du statu quo dans le détroit de Taïwan serait inacceptable.

L'Europe considère la Chine comme un partenaire, un concurrent et un rival systémique, ce qui constitue la boussole de sa politique, a-t-elle ajouté.

"Il est clair pour moi que nous n'avons aucun intérêt à un découplage économique [...], mais nous devons examiner plus systématiquement les risques de dépendance unilatérale et les réduire", a déclaré Mme Baerbock.

Certaines capitales de l'UE - en particulier celles d'Europe centrale et orientale, qui chérissent leurs liens avec les États-Unis - espéreront que la position de M. Baerbock soit plus proche de celle exprimée par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui s'est rendue à Pékin en même temps que M. Macron.

De nombreux analystes ont établi un contraste entre les remarques de M. Macron et celles de Mme von der Leyen, largement considérées comme plus critiques à l'égard de Pékin. Quelques jours avant la visite, elle avait déclaré que l'Europe devait "réduire les risques" diplomatiques et économiques face à une Chine qui se durcit.

"Les parlementaires conservateurs Johann Wadephul, qui accompagnera Mme Baerbock lors de son voyage, ont déclaré à Reuters que sa ligne directrice devrait être plus von der Leyen que Macron.