Le ministre allemand des finances écrit à Bruxelles au sujet de l'exemption de TVA pour la taxe sur le gaz

L'opérateur du marché allemand du gaz doit annoncer lundi le montant de la taxe que Berlin impose à tous les consommateurs de gaz pour répartir le coût supplémentaire des importations de gaz.

Le prélèvement vise à aider Uniper et d'autres importateurs à faire face à la flambée des prix due à la réduction des flux d'exportation russes, mais il viendrait s'ajouter aux prix déjà très élevés de l'énergie et aux pressions inflationnistes pour les clients.

En vertu de la législation européenne relative à la TVA sur les produits énergétiques, la taxe est considérée comme une composante du prix global du gaz, ce qui signifie qu'elle est obligatoire. C'est pourquoi l'Allemagne doit demander à Bruxelles l'autorisation d'y renoncer.

M. Lindner a déclaré que, bien qu'il demande au nom de l'Allemagne, il demande en fait une modification de la loi sur la TVA qui donnerait à tous les États membres la possibilité temporaire de prendre des mesures similaires.

Dans sa lettre en anglais, datée du 12 août, M. Lindner a déclaré que l'Allemagne présenterait une demande officielle à la CE plus tard, mais qu'il souhaitait faire appel à Bruxelles au préalable pour persuader les autorités que les décideurs politiques étaient préoccupés par les difficultés et le ressentiment possibles.

"La TVA sur les prélèvements imposés par le gouvernement fait grimper les prix et suscite une opposition croissante de la part de la population, surtout dans la situation exceptionnelle actuelle", a-t-il déclaré.

"Pourtant, l'acceptation des lois fiscales par la population est cruciale pour leur applicabilité", a-t-il ajouté.

Depuis la mi-juin, la Russie a considérablement réduit les flux vers l'Europe via le gazoduc Nord Stream 1 et ne fournit actuellement que 20 % des volumes convenus, accusant des équipements défectueux et retardés, tandis que l'Europe affirme que cette mesure est motivée par des raisons politiques.

Les services publics - coincés entre les importateurs et les consommateurs finaux pressés - craignent d'être coincés avec des coûts exorbitants.

"La hausse des prix de l'énergie est une menace pour notre prospérité et notre stabilité", a déclaré M. Lindner.

Le gouvernement prévoit jusqu'à présent un prélèvement de 1,5 à 5 centimes d'euro par kilowattheure (kWh) sur les consommateurs pour payer 90 % du coût plus élevé du gaz en gros, plus un prélèvement non encore spécifié pour le stockage du gaz qui doit être publié le 18 août.