Le secrétaire d'État aux transports, Pete Buttigieg, s'est engagé mardi à apporter le soutien du gouvernement fédéral à la reconstruction d'une grande autoroute américaine après l'effondrement d'un tronçon à Philadelphie au cours du week-end, qui a provoqué des embouteillages et perturbé les trajets domicile-travail.

M. Buttigieg a visité les lieux et rencontré des représentants de la Pennsylvanie. Il a indiqué que le gouvernement fédéral prévoyait de fournir un financement d'urgence pour aider à la reconstruction, mais n'a pas proposé de calendrier pour la remise en état de l'autoroute qui est empruntée par environ 160 000 véhicules par jour.

"Toutes les ressources nécessaires seront mises à disposition", a déclaré M. Buttigieg lors d'une conférence de presse.

Des restes humains ont été retrouvés lundi sur les lieux du naufrage après la chute d'un viaduc de l'I-95 à la suite de l'incendie d'un camion-citerne transportant de l'essence dimanche, ce qui a entraîné la fermeture de la principale artère de transport de la côte Est.

M. Buttigieg a rencontré le maire de Philadelphie et d'autres représentants locaux et de l'État et a discuté des "efforts visant à reconstruire l'I-95 de manière sûre et efficace, tout en limitant les impacts provisoires sur les navetteurs et nos chaînes d'approvisionnement", a déclaré le ministère américain des transports dans un communiqué.

Le directeur de l'Administration fédérale des autoroutes s'est rendu sur le site lundi, tandis que le Bureau national de la sécurité des transports (National Transportation Safety Board) mène une enquête.

Les autorités ont déclaré qu'il faudrait plusieurs mois pour reconstruire la partie effondrée de l'autoroute nord-sud, qui va de Miami à la frontière canadienne dans le Maine.

Des équipes d'excavation ont travaillé pour dégager le site lundi, et les autorités prévoient de tester mardi des solutions de contournement de la circulation.