Le ministre australien du Pacifique, Pat Conroy, a déclaré que la Chine n'avait "aucun rôle" à jouer dans le maintien de l'ordre dans les îles du Pacifique et que l'Australie allait former davantage de forces de sécurité locales pour combler les lacunes, après que Reuters eut rapporté que des policiers chinois travaillaient à Kiribati.

Lundi, les États-Unis ont mis en garde les nations des îles du Pacifique contre l'assistance des forces de sécurité chinoises.

Le commissaire de police par intérim de Kiribati, Eeri Aritiera, a déclaré à Reuters la semaine dernière que des agents chinois en uniforme travaillaient avec la police locale dans le cadre d'un programme de police de proximité et d'un programme de base de données sur la criminalité.

Il n'y a pas de police australienne aux Kiribati, mais Canberra s'est engagé à financer un nouveau réseau radio pour la police, des casernes de police et deux conseillers en sécurité maritime qui aident la police des Kiribati à entretenir un bateau de patrouille offert.

Kiribati est une nation de 115 000 habitants dont l'île la plus proche se trouve à 2 160 km au sud d'Honolulu. La nouvelle de la présence de la police chinoise dans ce pays intervient alors que Pékin redouble d'efforts pour étendre ses relations en matière de sécurité dans les îles du Pacifique, dans le cadre d'une rivalité de plus en plus forte avec les États-Unis.

"Nous sommes conscients que la Chine cherche à jouer un rôle plus important en matière de sécurité dans le Pacifique et nous avons toujours été d'avis que la Chine n'avait pas de rôle à jouer dans le maintien de l'ordre ou la sécurité au sens large dans le Pacifique", a déclaré M. Conroy lors d'une interview accordée à Reuters jeudi.

Les dirigeants des îles du Pacifique ont convenu en 2022, lors d'une réunion du Forum des îles du Pacifique, de combler toute lacune en matière de sécurité au sein de la "famille du Pacifique", a-t-il ajouté.

La police chinoise est déployée dans les îles Salomon depuis 2022.

M. Conroy a déclaré que l'Australie aimerait voir la police de Papouasie-Nouvelle-Guinée, de Fidji et d'autres pays du Pacifique jouer un rôle plus important dans l'assistance à la sécurité de leurs voisins insulaires, comme ils l'ont fait pour les Jeux du Pacifique de décembre dans les Îles Salomon.

Canberra finance à cette fin un centre régional de formation de la police en Papouasie-Nouvelle-Guinée.

"Il s'agit d'un modèle pour l'avenir - lorsque le Pacifique se réunit pour soutenir les besoins et les aspirations des autres pays du Pacifique en matière de sécurité. L'Australie joue un rôle, mais elle ne le dirige pas toujours", a-t-il ajouté.

Lundi, le département d'État américain a mis en garde les pays insulaires du Pacifique contre l'importation de forces de sécurité en provenance de Chine, qui "risque d'alimenter les tensions régionales et internationales", et plusieurs sénateurs américains ont également exprimé leur inquiétude au sujet de la police chinoise à Kiribati.

La Chine n'a pas répondu à une demande de commentaire de Reuters sur le rôle de sa police à Kiribati.

L'ambassadeur de Chine en Australie a déclaré le mois dernier que la Chine avait pour stratégie de nouer des liens policiers avec les pays insulaires du Pacifique afin de contribuer au maintien de l'ordre social, ce qui ne devrait pas inquiéter l'Australie.