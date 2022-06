Le ministre australien des Affaires étrangères, M. Wong, se rendra aux Îles Salomon, alors que le pacte de sécurité avec la Chine suscite des inquiétudes.

La ministre des Affaires étrangères, Penny Wong, a déclaré dans un communiqué de presse qu'elle se rendrait aux îles Salomon et en Nouvelle-Zélande, lors de sa troisième visite dans le Pacifique depuis qu'elle a prêté serment le mois dernier.

L'Australie s'est engagée à approfondir la coopération avec les îles Salomon sur les défis communs, notamment le changement climatique, et Mme Wong rencontrera M. Sogavare, selon le communiqué.

"J'ai hâte de discuter des moyens de continuer à progresser sur la reprise de la pandémie, le développement économique et les priorités en matière de mobilité de la main-d'œuvre, et de traiter nos intérêts communs en matière de sécurité", a-t-elle déclaré.

Le pacte de sécurité des îles Salomon, ainsi qu'une proposition de la Chine pour un vaste accord de sécurité et de commerce avec 10 nations insulaires du Pacifique, seront discutés lors de la réunion des dirigeants du Forum des îles du Pacifique le mois prochain à Suva, ont déclaré plusieurs nations insulaires.

Le ministre chinois des affaires étrangères, Wang Yi, a rencontré M. Sogavare à Honiara le mois dernier, dans le cadre d'une tournée de huit pays du Pacifique, et a convenu d'approfondir la coopération entre la Chine et les îles Salomon dans les domaines de la pêche, de l'exploitation minière, des infrastructures et du commerce.

M. Wang a déclaré que le pacte de sécurité avec les îles Salomon permettrait d'améliorer le maintien de l'ordre et de protéger les citoyens et les institutions chinoises sur place.

"La Chine soutient les pays insulaires du Pacifique dans le renforcement de la coopération en matière de sécurité et dans leur collaboration pour relever les défis de la sécurité régionale", a-t-il déclaré lors de sa visite.

L'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Japon et les États-Unis ont déclaré qu'ils craignaient que Pékin n'établisse une présence militaire dans le Pacifique, bien que M. Sogavare ait nié que le pacte autorise une base militaire.

Les Fidji ont déclaré lors d'une conférence sur la sécurité à Singapour le week-end dernier que le changement climatique était le problème de sécurité le plus urgent pour les îles du Pacifique.

En Nouvelle-Zélande, Mme Wong discutera de la sécurité régionale et du changement climatique avec son homologue. "La Nouvelle-Zélande est un partenaire indispensable dans nos ambitions pour une famille du Pacifique plus forte", a-t-elle déclaré.