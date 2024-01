Le ministre australien des relations industrielles a rencontré jeudi des représentants de l'opérateur portuaire DP World et de son syndicat, mais a refusé d'intervenir dans le conflit de travail qui dure depuis des mois et qui ralentit le trafic dans les principaux ports du pays.

L'Union maritime d'Australie et la société DP World, propriété de Dubaï, qui gère environ 40 % du fret conteneurisé du pays via ses ports, sont en conflit sur les salaires et les conditions de travail depuis octobre.

Selon les médias locaux, les membres du syndicat ont à plusieurs reprises cessé le travail pendant de courtes périodes et menacé de faire des grèves plus longues et plus paralysantes afin d'obtenir une augmentation de salaire de 16 % sur deux ans.

Dans un communiqué publié la semaine dernière, l'entreprise a déclaré que les revendications du syndicat représentaient une augmentation de salaire de 27,5 % et a averti que le conflit coûtait à l'économie quelque 84 millions de dollars australiens (55 millions de dollars) par semaine.

Le ministre de l'emploi du gouvernement travailliste de centre-gauche, Tony Burke, a toutefois repoussé jeudi les appels à l'intervention de DP World et a déclaré que la campagne menée par l'entreprise dans les médias suggérait qu'elle n'avait peut-être pas négocié de bonne foi.

"Je soupçonne qu'en raison de l'engagement de DP World dans la stratégie médiatique, pensant que d'une manière ou d'une autre j'interviendrais ... ils n'ont peut-être pas participé avec autant d'enthousiasme aux négociations", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse.

"Ils n'ont plus aucun doute, il faut aller à la table des négociations et régler le problème. Toutes les autres entreprises australiennes le font. Nous attendons d'eux qu'ils fassent de même.

DP World a déclaré plus tard dans la journée de jeudi qu'elle s'engageait à travailler avec l'arbitre industriel pour trouver une solution et qu'elle avait demandé l'intervention du gouvernement en raison de "l'impact économique grave, de la frustration des clients et d'un arriéré substantiel de conteneurs".

L'Union maritime d'Australie n'a pas répondu aux demandes de commentaires.

(1 $ = 1,5256 dollar australien) (Reportage de Lewis Jackson ; Rédaction de Sonali Paul et Christian Schmollinger)