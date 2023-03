La Russie restera toujours importante pour l'Europe, a déclaré le ministre autrichien des affaires étrangères, estimant qu'il était illusoire de penser le contraire.

Alexander Schallenberg a également défendu la deuxième plus grande banque du pays, Raiffeisen Bank International, affirmant qu'il n'était pas raisonnable de pointer du doigt le créancier pour ses activités en Russie alors que tant d'autres entreprises occidentales faisaient de même.

"Penser qu'il n'y aura plus de Russie et que nous pouvons nous découpler dans tous les domaines est illusoire", a déclaré M. Schallenberg à Reuters, ajoutant que même si l'Autriche relâcherait ses liens, cela "ne peut pas se faire du jour au lendemain".

"Dostoïevski et Tchaïkovski font toujours partie de la culture européenne, que cela nous plaise ou non. L'Autriche restera notre plus grand voisin. Elle restera la deuxième puissance nucléaire du monde".

L'Autriche, qui s'est érigée en pont entre l'Est et l'Ouest et a fait de sa capitale, Vienne, un pôle d'attraction pour l'argent russe, fait également partie d'une alliance occidentale plus large qui a sanctionné la Russie après son invasion de l'Ukraine.

L'Autriche continue d'importer du gaz russe, bien qu'elle cherche à réduire ses importations dans les années à venir.

Certains responsables autrichiens nourrissent toutefois l'espoir d'une conclusion rapide de la guerre et d'un retour à des relations plus normales avec la Russie, selon des personnes au fait de la situation.

M. Schallenberg a fait ces commentaires après que l'autorité américaine chargée des sanctions a ouvert une enquête au début de l'année sur Raiffeisen concernant ses activités liées à la Russie, ce qui a renforcé l'attention portée au créancier autrichien.

Raiffeisen est profondément ancrée en Russie et est l'une des deux seules banques étrangères figurant sur la liste des 13 institutions systémiques de la banque centrale russe, ce qui souligne son importance pour l'économie russe, qui est aux prises avec des sanctions occidentales de grande ampleur.

Un plan russe visant à accorder des congés de paiement de prêts aux troupes combattant en Ukraine, auquel Raiffeisen a participé, a également suscité de vives critiques de la part des investisseurs.

M. Schallenberg a déclaré qu'il appartenait à l'Autriche d'appliquer les sanctions et a pointé du doigt d'autres banques occidentales qui font des affaires en Russie. "Les entreprises autrichiennes doivent s'en tenir aux règles autrichiennes, dont les sanctions de l'Union européenne font partie.

"Soyons réalistes", a-t-il ajouté. "91% des entreprises occidentales sont toujours en Russie et font ce qui est raisonnable : attendre, contenir, clôturer.

"Il y a suffisamment de banques américaines, dont l'une porte le nom de Bank of America, présentes en Russie", a déclaré M. Schallenberg. "La liste est un 'who's who' du monde bancaire occidental".

Un porte-parole de Bank of America a déclaré : "Nos activités sont axées sur le respect de toutes les sanctions.

M. Schallenberg a déclaré qu'il préférait l'application des sanctions européennes existantes à l'introduction de nouvelles mesures.

"C'est une arme très contondante", a-t-il déclaré. "Nous avons eu des paquets de sanctions massifs. Donnons-leur le temps utile."