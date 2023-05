Le ministre brésilien des finances, Fernando Haddad, a laissé entendre jeudi que le nouveau gouvernement du pays envisageait de modifier le calendrier de réalisation de son objectif d'inflation.

Il a déclaré dans une interview accordée à CNN qu'il pensait qu'il était absurde de s'engager à atteindre un objectif d'inflation à la fin de chaque année, ajoutant : "Je pense qu'il y a une amélioration de l'efficacité de la politique monétaire et de l'inflation : "Je pense qu'il y a une amélioration à apporter, c'est vrai. Et peut-être que l'occasion se présente maintenant".

M. Haddad a réaffirmé qu'il était favorable à un "objectif d'inflation continu" plutôt qu'à un objectif basé sur l'année civile, précisant que le Brésil et la Turquie étaient les deux seuls pays à utiliser ce dernier.

Le président Luiz Inacio Lula da Silva a plaidé en faveur d'objectifs d'inflation plus élevés et d'une politique monétaire moins stricte.

La banque centrale vise actuellement une inflation de 3,25 % en 2023 et de 3 % en 2024 et 2025, avec une marge de tolérance de 1,5 point de pourcentage en plus ou en moins.

En comparaison, l'inflation a été de 4,18 % au cours des 12 mois précédant avril et les économistes privés s'attendent à ce que l'inflation atteigne 6,03 % à la fin de l'année.

La banque centrale a mis en garde contre le fait que les discussions sur des objectifs plus élevés pourraient avoir contribué à une augmentation des attentes en matière d'inflation, ce qui aurait contribué à maintenir les taux d'intérêt à un niveau élevé.

Le Conseil monétaire national, qui comprend le ministre des finances, le ministre de la planification et le gouverneur de la banque centrale, doit se réunir en juin pour discuter des objectifs d'inflation.