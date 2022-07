"Plus important que n'importe quel gouvernement ou dirigeant, ce sont les normes que nous respectons dans la vie publique et la foi en notre démocratie et notre administration publique", a déclaré M. Hinds dans sa lettre de démission adressée à M. Johnson.

"En raison de la grave érosion de celles-ci, j'en suis venu à la conclusion que la bonne chose à faire pour notre pays et pour notre parti est que vous démissionniez de votre poste de chef de parti et de premier ministre."