Le ministre britannique des finances Jeremy Hunt présente les grandes lignes du budget

Le budget de Hunt prévoit le gel des allocations d'impôt sur le revenu et l'abaissement du seuil à partir duquel les gens commencent à payer le taux le plus élevé d'impôt sur le revenu, afin de combler un trou de 55 milliards de livres dans les finances publiques.

Une grande partie du budget de Hunt était largement attendue, ce qui signifie que les marchés ont proposé une réaction modérée. La livre sterling a baissé par rapport au dollar, tandis que les prix des obligations d'État britanniques ont également baissé, mais sont restés loin des plus bas de la journée.

RÉACTION DU MARCHÉ :

STOCKS : Le FTSE 100 a baissé de 0,5 %, tandis que le FTSE 250 à moyenne capitalisation a baissé de 0,2 %, après une perte de 0,4 % plus tôt dans la journée.

FOREX : La livre sterling a baissé de 0,9% contre le dollar à 1,1809 $, contre 1,1845 $ avant le budget.

MARCHÉS MONÉTAIRES : Les contrats à terme sur les taux d'intérêt prévoyaient un pic des taux de la Banque d'Angleterre à 4,54 % en août prochain, contre un pic à 4,59 % avant le discours de M. Hunt.

COMMENTAIRES :

SUSANNAH STREETER, SENIOR INVESTMENT AND MARKETS ANALYST CHEZ HARGREAVES LANSDOWN, LONDRES :

"En général, on s'attendait à ce que Jeremy Hunt manie la hache de façon plus spectaculaire en termes de réduction des dépenses et il est difficile de savoir exactement ce qui fait bouger la livre. Mais vous savez que l'on s'inquiète toujours de la santé à long terme de l'économie britannique, de savoir si ce que dit le chancelier sera suffisant pour les perspectives de croissance à plus long terme."

JOHN WOOLFITT, DIRECTEUR DU TRADING CHEZ ATLANTIC CAPITAL MARKETS, LONDRES :

"Il y a eu quelques sortes de développements notables, les taxes exceptionnelles dont beaucoup de gens seront très heureux, les réductions des droits de timbre également, les voitures électriques ayant maintenant un droit d'accise sur les véhicules à partir de 2025 seront intéressantes.

Mais dans l'ensemble, il se lit assez confortablement. Nous avions besoin d'une personne à la main et à la vision stables pour présenter un budget qui explique pourquoi certaines mesures sont prises et quel en sera l'impact.

C'est un budget qui s'efforce de défendre au mieux les personnes à faibles revenus ou les plus vulnérables de notre population."

GILES COGHLAN, ANALYSTE EN CHEF DU MARCHÉ, HYCM, LONDRES :

"Ce n'est pas une nouvelle fantastique, mais ce n'est pas aussi mauvais que le mini-budget précédent qui comportait des dépenses non budgétées suivies d'une vente d'obligations dans la panique.

Il s'agit d'un conservatisme financier prudent, ce qui est rassurant. Les marchés s'y attendaient depuis un certain temps. L'équilibre entre les emprunts et les dépenses du secteur public correspond à peu près à ce que les marchés attendaient. Je pense donc que c'est probablement aussi bon que possible".

PATRICK ARMSTRONG, DIRECTEUR DES INVESTISSEMENTS, PLURIMI WEALTH, LONDRES :

"Je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit qui doive être trop surprenant. Les perspectives économiques sont mauvaises pour le Royaume-Uni, il est très endetté et la Banque d'Angleterre augmente les taux d'intérêt. Les coûts augmentent en pourcentage du PIB également, donc ce n'est pas une bonne image d'une perspective économique forte quand vous faites face à beaucoup de dettes mais il y a plus de choix à faire, beaucoup de bons choix."

MARCUS BROOKES, DIRECTEUR DES INVESTISSEMENTS CHEZ QUILTER INVESTORS, LONDRES :

"La déclaration d'automne d'aujourd'hui a dressé un tableau sombre pour le Royaume-Uni... A l'origine, les marchés ont bien réagi à la main ferme de Jeremy Hunt. Ils continueront à lui donner le bénéfice du doute et à voir l'impact de ce plan, cependant, il y a aussi une chance qu'ils voient cela comme une surcorrection et que les mesures puissent étouffer ce qui était la croissance économique présente. Le gouvernement espère que ces mesures ne sont que temporaires afin de stabiliser le navire avant les élections qui auront lieu dans deux ans seulement."

Pour les investisseurs, le Royaume-Uni reste un endroit quelque peu difficile à juger à l'heure actuelle. Nous ne sommes pas nécessairement à la fin du train des mauvaises nouvelles et avec une récession prolongée prévue, nous devrons peut-être attendre une trajectoire d'inflation à la baisse plus soutenue."

STUART COLE, CHEF MACRO-ÉCONOMISTE CHEZ EQUITI CAPITAL, LONDRES :

"La livre souffre car une plus grande partie du trou noir budgétaire provient des hausses d'impôts plutôt que des réductions de dépenses. Un peu moins de la moitié proviendra des hausses d'impôts maintenant, alors que je pense que l'on s'attendait auparavant à ce que la plus grande partie provienne des réductions de dépenses. Cela affectera les dépenses de consommation.

Une grande partie des hausses d'impôts provient de taxes exceptionnelles, de modifications des allocations, etc. C'est très politique, car cela évite de faire les gros titres sur le fait que le gouvernement a augmenté les taux d'imposition."

MICHAEL HEWSON, STRATÈGE EN CHEF DES MARCHÉS, CMC MARKETS, LONDRES :

"Nous sommes encore en train de l'absorber vraiment. Ils disent : 'ça va faire mal'. Oui, c'est le cas. Mais tant que nous n'avons pas décortiqué les petits caractères, il est difficile de se prononcer."

Je ne suis pas sûr que tout cela soit nécessaire, mais une grande partie est tarifée et nous devons voir si cela passe par les Communes."

SIMON HARVEY, RESPONSABLE DE L'ANALYSE FX, MONEX EUROPE, LONDRES :

"L'austérité va être bienvenue (pour la Banque d'Angleterre) purement parce qu'il y aura moins de soutien pour les consommateurs britanniques. Mais en ce qui concerne leur bataille contre l'inflation... ils ont encore du chemin à faire.

Nous recherchons un taux (d'intérêt) terminal autour de 4 %.

À court terme, nous envisageons toujours une cassure (de la livre sterling) sous 1,18 $ dans les prochains jours."