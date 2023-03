Le ministre britannique des finances, Jeremy Hunt, risque d'enfreindre l'une de ses règles budgétaires parce qu'il est déjà proche de sa limite et qu'il y aura de nombreuses pressions en matière de dépenses et d'impôts à l'avenir, a déclaré jeudi le chef de l'organisme britannique de surveillance du budget.

L'Office for Budget Responsibility (OBR) estime que les nouveaux plans d'imposition et de dépenses de M. Hunt, annoncés mercredi, ne lui laissent qu'une marge de manœuvre de 6,5 milliards de livres (7,85 milliards de dollars) pour atteindre son objectif de réduction de la dette en pourcentage de la production économique dans un délai de cinq ans.

Le président de l'OBR, Richard Hughes, a déclaré que M. Hunt s'était donné une plus grande marge de manœuvre en novembre dernier lorsqu'il avait prolongé l'horizon de l'objectif de deux années supplémentaires.

"Ainsi, même avec deux ans de temps utile, des perspectives économiques un peu plus favorables et une production potentielle un peu plus importante à long terme grâce à un taux d'emploi plus élevé, il a encore du mal à respecter cette règle budgétaire", a déclaré M. Hughes lors d'une table ronde sur le budget organisée par le groupe de réflexion de la Resolution Foundation.

M. Hunt a profité de son budget mercredi pour annoncer des dépenses supplémentaires en matière de garde d'enfants, des modifications des règles fiscales et d'autres mesures incitatives visant à favoriser l'emploi, ainsi que des incitations à l'investissement des entreprises, dans le but d'accélérer la lenteur de la croissance économique en Grande-Bretagne.

M. Hunt sera probablement confronté à des appels en faveur d'un nouveau gel des taxes sur les carburants - une caractéristique régulière des budgets au cours de la dernière décennie - et il a laissé entendre qu'il souhaitait également une augmentation des dépenses en matière de défense et de futures réductions d'impôts pour les entreprises, a déclaré M. Hughes.

"Lorsque vous combinez ces éléments, les règles ne sont plus du tout respectées", a-t-il déclaré.

M. Hunt et le Premier ministre Rishi Sunak se sont engagés à respecter la dernière version des règles fiscales britanniques en novembre, après le chaos provoqué sur les marchés obligataires par les plans de réduction d'impôts importants et non financés de l'ancien Premier ministre Liz Truss.

S'exprimant lors d'un autre événement, le directeur du groupe de réflexion Institute for Fiscal Studies, Paul Johnson, a déclaré que les règles budgétaires semblaient également être à l'origine de la décision du gouvernement de limiter à trois ans une nouvelle incitation fiscale à l'investissement des entreprises.

L'allongement de la durée de l'incitation aurait fait augmenter les niveaux d'endettement au cours de la cinquième année, cruciale pour l'objectif du gouvernement.

"C'est vraiment la queue d'une règle fiscale mal conçue qui mène le chien de la politique fiscale. Le gouvernement doit apprendre que la stabilité et une stratégie cohérente à long terme sont essentielles pour les entreprises qui cherchent à investir", a déclaré M. Johnson.

