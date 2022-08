Le ministre canadien des transports confronté à des questions sur les retards des aéroports

Le ministre des Transports, Omar Alghabra, informera un comité des transports des progrès réalisés dans des domaines tels que l'embauche, a déclaré un porte-parole, suite aux récentes plaintes de passagers concernant la perte de bagages et les longues files d'attente.

Les transporteurs des États-Unis et du Canada suppriment des milliers de vols pour réduire les perturbations pendant les périodes de pointe.

L'aéroport le plus fréquenté du Canada, l'aéroport international Pearson de Toronto, a enregistré le plus grand nombre de retards de vols au monde plus tôt cet été, selon les données de FlightAware.

Bien que la manutention des bagages et les temps d'attente moyens pour les passagers se soient améliorés ces dernières semaines, les gouvernements des deux pays font face à des appels pour améliorer la protection des voyageurs.

"L'augmentation du nombre de passagers et la pénurie de main-d'œuvre due à la pandémie sont les principales causes de ces retards", a déclaré le porte-parole d'Alghabra avant l'audience sur les retards et les annulations dans les aéroports.

L'Office des transports du Canada (OTC), un tribunal indépendant et quasi-judiciaire qui assure la protection des consommateurs pour les passagers aériens, a déclaré avoir reçu un nombre record de 18 200 plaintes à la fin du mois de juillet 2022, principalement pour des voyages en avion.

En vertu du Règlement sur la protection des passagers aériens du Canada, les voyageurs ont droit à une indemnisation pour les annulations de vol et les retards de 3 heures ou plus, si la perturbation est sous le contrôle des compagnies aériennes et n'est pas liée à la sécurité.

Les médias canadiens ont rapporté que des passagers ont affirmé s'être vu refuser une compensation pour des raisons de sécurité. Les défenseurs des consommateurs affirment que certaines de ces annulations étaient liées à la pénurie d'équipage.

Le Conseil national des lignes aériennes du Canada (CNLA), un groupe commercial représentant les plus grandes compagnies aériennes du Canada, a déclaré que l'indemnisation varie selon les cas et que le système doit permettre "aux compagnies aériennes de prendre des décisions fondées sur la sécurité sans être pénalisées."

À partir du 8 septembre, de nouvelles exigences canadiennes obligeront les compagnies aériennes à offrir aux passagers soit un remboursement, soit une nouvelle réservation, en cas de perturbation du vol indépendante de leur volonté.