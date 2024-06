Le ministre canadien du travail, Seamus O'Regan, s'apprête à rencontrer WestJet Airlines et le syndicat représentant ses mécaniciens en grève, après que le transporteur a annulé 235 vols, ce qui a affecté 33 000 passagers samedi.

Cherchant à éviter de manière préventive une grève des quelque 680 membres de WestJet appartenant au syndicat Aircraft Mechanics Fraternal Association, M. O'Regan avait demandé au conseil d'administration de résoudre le différend contractuel par le biais d'un arbitrage contraignant.

Vendredi, le conseil d'administration a ordonné que le contrat soit finalisé par voie d'arbitrage, mais il a ajouté que le renvoi de M. O'Regan "n'a pas pour effet de suspendre le droit de grève ou de lock-out".

M. O'Regan a déclaré sur le site de médias sociaux X qu'il respectait l'autorité du Conseil canadien des relations industrielles, qui est indépendant du gouvernement, après avoir examiné la décision de l'organisme plus tôt dans la journée.

En Amérique du Nord, les syndicats ont profité de l'étroitesse du marché de l'emploi pour obtenir des contrats importants à la table des négociations. Les pilotes de ligne, les ouvriers de l'automobile et d'autres ont ainsi obtenu des augmentations considérables en 2023.

WestJet a déclaré qu'il était prévu que le transporteur transporte plus de 250 000 passagers au cours des quatre jours du long week-end du 1er juillet au Canada.

Le deuxième plus grand transporteur du Canada maintient un service minimal en exploitant environ 30 à 50 avions, soit environ 150 vols par jour, a déclaré le président de WestJet, Diederik Pen, à la presse samedi.

Alexis von Hoensbroech, PDG de WestJet, a déclaré que l'AMFA refusait de négocier et a qualifié la grève de "très perturbatrice, essentiellement le fait d'un syndicat américain malhonnête qui tente de s'implanter au Canada".

Leur seul but était de perturber le plus grand nombre possible de voyageurs canadiens.

Sur les médias sociaux, les voyageurs de WestJet se sont plaints d'avoir été bloqués ou d'avoir vu leurs vacances familiales prévues de longue date annulées.

WestJet a déclaré avoir offert une augmentation salariale de 12,5 % au cours de la première année de l'accord et une augmentation salariale composée de 23 % pendant la durée de l'accord.

Ian Evershed, représentant des compagnies aériennes auprès de l'AMFA, a déclaré que les commentaires de M. von Hoensbroech étaient décevants et que c'était WestJet qui refusait de négocier.

M. Evershed a déclaré que WestJet avait retardé à plusieurs reprises son retour à la table des négociations après que le syndicat ait fait sa dernière offre mercredi soir. Au lieu de cela, le ministre a renvoyé le syndicat à un arbitrage contraignant.

"Nous avons été abandonnés par la compagnie à la table des négociations", a déclaré M. Evershed, "Il est évident que nous ne pensons pas qu'il s'agisse de la meilleure solution pour nous. Nous préférons poursuivre les négociations.

M. Evershed a déclaré que les mécaniciens faisaient grève parce que cela les mettait en position d'essayer de forcer la compagnie à négocier. Il a remercié M. O'Regan d'avoir "fait preuve d'intégrité" dans une décision qui confirme le droit de grève des travailleurs.

Le syndicat a adressé un préavis de grève à WestJet après que 97 % de ses membres ont voté le rejet d'un accord salarial provisoire conclu en mai.