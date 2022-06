Le ministre chinois de la défense déclare que les liens avec les États-Unis sont à un stade critique

Répétant à plusieurs reprises lors d'une réunion sur la sécurité en Asie que la Chine ne recherchait que la paix et la stabilité, et n'était pas un agresseur, il a appelé les Etats-Unis à "renforcer la solidarité et à s'opposer à la confrontation et à la division".

Il a déclaré que la Chine rejetait fermement "les dénigrements, les accusations et même les menaces des États-Unis" dans le discours du secrétaire à la Défense Lloyd Austin samedi.

"Nous demandons à la partie américaine de cesser de dénigrer et de contenir la Chine. Cessez de vous immiscer dans les affaires intérieures de la Chine. Les relations bilatérales ne peuvent pas s'améliorer si la partie américaine ne fait pas cela", a déclaré Wei, vêtu de l'uniforme d'un général de l'Armée populaire de libération, lors du Dialogue Shangri-La.

M. Austin a déclaré samedi qu'il y avait eu une augmentation "alarmante" du nombre de rencontres non sécurisées et non professionnelles entre des avions et des navires chinois et ceux d'autres pays. Il a ajouté que les États-Unis se tiendraient aux côtés de leurs alliés, y compris Taïwan.

L'invasion de l'Ukraine par la Russie a occupé le devant de la scène lors de la réunion, et M. Wei a tenu à dire que la Chine soutenait les pourparlers de paix et s'opposait à "fournir des armes, appliquer une pression maximale".

"Quelle est la cause profonde de cette crise ? Qui est le cerveau derrière tout cela ? Qui est le plus perdant ? Et qui a le plus à gagner ? Qui favorise la paix et qui jette de l'huile sur le feu ? Je pense que nous connaissons tous les réponses à ces questions", a-t-il déclaré, sans les aborder ni énoncer la position de la Chine.

Dans une allocution par liaison vidéo samedi, le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy a averti les délégués que l'invasion de l'Ukraine menaçait l'ordre fondé sur des règles et mettait le monde entier en danger de famine et de crise alimentaire.

La Russie qualifie ses actions en Ukraine d'"opération spéciale" qui, selon elle, ne vise pas à occuper un territoire mais à détruire les capacités militaires de son voisin du sud et à capturer ce qu'elle considère comme de dangereux nationalistes.

Abordant la question de Taïwan, M. Wei a déclaré que la position de la Chine sur l'île, que Pékin considère comme une province, était inchangée. Il a déclaré que le gouvernement chinois souhaitait une "réunification pacifique" avec Taïwan mais se réservait "d'autres options".

"La Chine réalisera définitivement sa réunification", a déclaré Wei. "Ceux qui poursuivent l'indépendance de Taïwan dans le but de diviser la Chine n'arriveront certainement à rien de bon."

Il a noté que la Chine avait contribué aux efforts mondiaux de lutte contre le COVID-19, et que les efforts du pays pour développer la mer de Chine méridionale étaient pacifiques.

"Les pays grands et petits, faibles ou puissants, sont tous égaux", a-t-il déclaré. "Nous devrions nous respecter mutuellement et nous traiter d'égal à égal".