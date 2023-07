Les États-Unis devraient faire preuve d'un bon jugement stratégique dans leurs relations avec la Chine, a déclaré le ministre chinois de la défense, Li Shangfu, lors de sa rencontre avec le diplomate américain chevronné Henry Kissinger, mardi à Pékin.

La Chine s'est engagée à construire des relations sino-américaines stables, prévisibles et constructives, et espère que les États-Unis pourront travailler avec elle pour promouvoir un développement sain des relations entre leurs deux armées, a déclaré M. Li, cité par le ministère de la défense.

Les remarques de M. Li font suite aux récentes visites en Chine de hauts fonctionnaires américains, dont le secrétaire d'État Antony Blinken et la secrétaire au Trésor Janet Yellen, qui visaient à apaiser les tensions entre les deux superpuissances.

Ces entretiens ont eu lieu alors que le dialogue de haut niveau sur la défense entre la Chine et les États-Unis reste gelé et que les déploiements militaires s'intensifient en Asie de l'Est.

La rencontre entre M. Li et M. Kissinger a permis d'approfondir les relations sino-américaines. Selon un communiqué du ministère chinois de la défense, "certaines personnes du côté américain n'ont pas réussi à aller dans la même direction que le côté chinois, ce qui fait que les relations entre la Chine et les États-Unis sont au plus bas depuis l'établissement des relations diplomatiques".

"Nous nous sommes toujours engagés à construire des relations sino-américaines stables, prévisibles et constructives, et nous espérons que les États-Unis travailleront avec la Chine pour mettre en œuvre le consensus des chefs d'État des deux pays et promouvoir conjointement le développement sain et stable des relations entre les deux armées".

Kissinger a déclaré : "Les États-Unis et la Chine doivent éliminer les malentendus, coexister pacifiquement et éviter la confrontation. L'histoire et la pratique ont continuellement prouvé que ni les États-Unis ni la Chine ne peuvent se permettre de traiter l'autre comme un adversaire".

Kissinger, aujourd'hui âgé de 100 ans, a été secrétaire d'État et conseiller à la sécurité nationale des États-Unis sous les administrations des présidents Richard Nixon et Gerald Ford. Il a joué un rôle diplomatique clé dans la normalisation des relations entre Washington et Pékin dans les années 1970.