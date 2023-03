Le ministre chinois des finances s'attend à une meilleure situation budgétaire des collectivités locales en 2023

La deuxième plus grande économie du monde après celle des États-Unis se stabilise après la levée des mesures de confinement COVID-19 à la fin de l'année dernière, l'activité manufacturière ayant connu en février son rythme le plus rapide depuis plus de dix ans.

"Nous avons exhorté certains gouvernements locaux à assumer la responsabilité principale, à résoudre le risque lié à la dette publique et à tenir le cap pour éviter le risque systémique", a déclaré Liu lors d'une conférence de presse à Pékin.

Le ratio de responsabilité de la dette publique l'année dernière était d'environ 50 %, un niveau relativement bas par rapport aux normes mondiales, a déclaré Liu.

"Le principal problème concernant la dette locale est la répartition inégale. Le risque d'endettement de certains gouvernements locaux est relativement élevé et la pression pour rembourser la dette est importante", a déclaré le ministre.

Les gouvernements locaux ont longtemps été une pompe à croissance, mais la baisse des revenus des ventes de terrains de l'Etat a sévèrement érodé leur pouvoir financier - une situation exacerbée en 2022 par la faible croissance économique, la faiblesse des recettes fiscales et les restrictions paralysantes du COVID-19.

Dans un contexte de crise immobilière prolongée, les recettes des ventes de terrains de l'État ont chuté de 23,3 % en 2022.

Liu a déclaré que l'impact de la baisse des recettes des ventes de terrains de l'État sur les dépenses fiscales des collectivités locales était contrôlable.

La Chine augmentera les dépenses fiscales de manière appropriée cette année et arrangera raisonnablement la taille des obligations spéciales des gouvernements locaux pour stimuler les investissements, a déclaré le ministre.

Une réunion parlementaire annuelle qui débute ce week-end devrait produire un objectif de croissance économique et une stratégie politique pour 2023.