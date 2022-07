Le ministre cubain de l'économie voit une reprise progressive malgré les longues files d'attente et les pannes d'électricité

Le ministre de l'Économie, Alejandro Gil, a déclaré jeudi que l'économie a progressé de 10,9 % jusqu'en mars par rapport à la même période en 2021, lorsqu'elle était "presque paralysée" par la pandémie de COVID-19.

Mais elle est encore inférieure de 7,3 % à ce qu'elle était en 2019.

"L'objectif est la reprise graduelle de l'économie pour atteindre les niveaux d'activité que nous avions en 2019", a déclaré Gil.

Les Cubains vivent des pannes quotidiennes et des pénuries de nourriture, de médicaments et de carburant, ce qui les oblige à faire de longues files d'attente pour les produits de base ou à se tourner vers un marché noir florissant.

Il y a eu de petites manifestations éparses cet été et plus de 150 000 citoyens ont traversé la frontière américano-mexicaine depuis octobre, selon le gouvernement américain.

"Tous les Cubains de l'île subissent les conséquences de la situation économique", a déclaré Daniel Rech Companioni, résident de La Havane, après avoir regardé Gil donner son rapport sur la télévision publique.

"Mais vraiment, la situation est critique. Avec les coupures de courant, les pénuries de nourriture - des choses basiques, élémentaires qu'un citoyen devrait avoir", a-t-il ajouté.

Le secteur clé du tourisme est toujours en difficulté. Les touristes américains ont du mal à se rendre à Cuba en raison des restrictions imposées par leur gouvernement sur les voyages vers l'île, tandis que les autres visiteurs sont méfiants en raison de la crise et suite aux troubles de l'année dernière. Il y a eu environ 700 000 visiteurs étrangers au cours de l'année qui s'est terminée en juin, bien en deçà de ce qui est nécessaire pour atteindre un objectif de 2,5 millions pour l'année.

Après des décennies de déclin dû à des problèmes de gestion et à des pénuries d'approvisionnement, la production de sucre de cette année était la moitié de ce qui était prévu et la plus faible depuis le 18e siècle.

M. Gil a déclaré que l'inflation était de 77 % l'année dernière et de 28 % jusqu'en juin de cette année. Des experts indépendants ont déclaré qu'elle atteindrait les trois chiffres en 2021.

L'économiste cubain Omar Everleny a déclaré qu'il n'avait pas exclu que la croissance atteigne 4 % cette année, mais que la poursuite des sanctions américaines, la pandémie, l'inflation internationale croissante et la guerre en Ukraine l'amenaient à en douter.

L'économie cubaine est dépendante des importations, a-t-il dit, mais le pays dispose de peu de liquidités et la flambée des coûts du carburant, de la nourriture et du transport maritime mine ses efforts de redressement.

"La réalité est que l'économie est bien pire que l'année dernière. Par conséquent, il est très difficile pour moi de penser que les 4 % seront atteints", a-t-il déclaré.