Le ministre de la Corée du Nord dénonce la suspension par l'ONU de la Russie de l'organe des droits de l'homme

La pression exercée par les États-Unis pour suspendre la Russie de l'organe de l'ONU en raison de rapports faisant état de "violations et d'abus flagrants et systématiques des droits de l'homme" a recueilli 93 voix en faveur, tandis que 24 pays ont voté non et que 58 pays se sont abstenus, ce qui a incité Moscou à annoncer qu'elle quittait l'organe.

"Ce que les États-Unis cherchent à faire... c'est isoler les pays indépendants et les forces qui les défient sur la scène internationale, afin de maintenir leur ordre hégémonique illégal et inhumain dirigé par les États-Unis", a déclaré le ministre, selon un communiqué diffusé par l'agence de presse nationale KCNA.

La déclaration n'a pas nommé le ministre.

Notant que la Corée du Nord s'était opposée à l'adoption de la résolution "double standard", le ministre a déclaré que les organisations internationales ne devraient pas être "utilisées abusivement" comme un moyen pour les Etats-Unis d'exercer une pression politique sur les pays.

La Corée du Nord a procédé à des tirs d'essai d'une série de missiles de plus en plus puissants cette année, tandis que les responsables de Séoul et de Washington craignent également qu'elle se prépare à reprendre ses essais d'armes nucléaires pour la première fois depuis 2017 dans un contexte de blocage des négociations.