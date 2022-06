Le ministre des Finances du Canada affirme que l'atterrissage en douceur n'est pas garanti alors que les taux augmentent.

"La Banque a commencé à ramener l'inflation dans les limites de la cible, et elle dispose des outils et de l'expertise dont elle a besoin pour empêcher l'inflation de s'enraciner", a déclaré Mme Freeland à un public d'affaires à Toronto.

"Un atterrissage en douceur n'est pas garanti", a-t-elle ajouté, faisant référence à une situation dans laquelle une économie en pleine expansion ralentit mais n'entre pas en récession. Mme Freeland a déclaré que l'économie canadienne était bien placée pour ce scénario.

L'inflation est très élevée dans le monde entier, car l'explosion de la demande a entraîné des contraintes d'approvisionnement et les prix des produits de base ont bondi en raison de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Le taux d'inflation du Canada a atteint 6,8 % sur une base annualisée en avril et devrait continuer à augmenter avant de s'atténuer plus tard cette année.

Pour freiner la hausse des prix, la Banque du Canada a augmenté son taux d'intérêt de référence d'un demi-point de pourcentage pour le porter à 1,5 % ce mois-ci, la deuxième hausse consécutive de cette ampleur, et a déclaré qu'elle était prête à agir "plus énergiquement" si nécessaire.

Les marchés monétaires considèrent qu'il y a 70 % de chances que la Banque du Canada s'aligne sur la hausse des taux de 75 points de base annoncée par la Réserve fédérale mercredi, lorsque la banque centrale canadienne annoncera sa prochaine décision politique en juillet.

Mme Freeland, qui a souligné dans son discours les dépenses de 8,9 milliards de dollars canadiens (6,90 milliards de dollars) annoncées précédemment, a déclaré que le gouvernement libéral du Premier ministre Justin Trudeau reste concentré sur la diminution du ratio dette-PIB du pays et la réduction des déficits.

"Notre dette pandémique doit être - et sera - remboursée", a-t-elle déclaré.