Le ministre des finances du Pakistan est connu pour avoir soutenu la roupie lors de ses précédents mandats.

Dar, politicien chevronné et expert-comptable, a prêté serment mercredi.

L'homme de 72 ans a la lourde tâche de stabiliser une économie qui, depuis des mois, est en chute libre face aux menaces multiples d'une inflation élevée, d'un déficit croissant du compte courant et d'une baisse des réserves - et qui est maintenant ébranlée par des inondations dévastatrices.

Actuellement sénateur, Dar arrive avec une solide réputation issue de ses précédents passages en tant que ministre des finances, le plus récent de 2013 à 2017.

"Dar est un interventionniste", a déclaré à Reuters Yousuf Nazar, économiste et ancien banquier de Citigroup. Le ministre est surtout connu pour avoir fait pression sur la banque centrale afin qu'elle injecte généreusement des devises sur le marché pour soutenir la roupie.

"Il aimerait voir des taux d'intérêt plus bas et une roupie plus forte", a déclaré Nazar. Mais il a ajouté que l'environnement mondial actuel et le programme en cours du FMI ne permettraient pas à M. Dar de poursuivre ses politiques emblématiques.

Les réserves étrangères du Pakistan se situent actuellement à un niveau qui couvre à peine plus d'un mois d'importations - ce qui rend les interventions difficiles.

En outre, dans le cadre du programme du FMI en cours, le Pakistan a accepté un régime de change basé sur le marché et a adopté plus tôt cette année une loi qui a donné à la banque centrale plus d'autonomie et l'a isolée de la pression du gouvernement.

Le prédécesseur de Dar, Miftah Ismail, était partisan de suivre un douloureux programme de stabilisation du FMI, qui comprenait la suppression des subventions aux carburants et à l'électricité, malgré le coût politique avec une inflation dépassant 27 % en glissement annuel et une chute de la roupie à des niveaux historiquement bas.

Récemment, cependant, le gouvernement a déclaré que le FMI avait indiqué qu'il adoucirait les conditions du programme en raison des inondations dévastatrices qui, selon les estimations, ont causé environ 30 milliards de dollars de pertes, et qu'il ralentirait la croissance cette année à moins de 3 % par rapport à une estimation antérieure de 5 %.

Avant la nomination officielle de M. Dar, la roupie a augmenté au cours des trois dernières sessions de la semaine - soit une indication que le marché était gonflé en raison d'un manque de contrôle, soit parce qu'il évaluait l'intervention.

PAS DE ROOKIE

"Le principal défi de M. Dar est de stabiliser le taux de change afin de remettre le génie de l'inflation massive dans la bouteille", a déclaré à Reuters Aqdas Afzal, professeur d'économie à l'université Habib de Karachi, ajoutant que le gouvernement voulait utiliser l'expérience antérieure de M. Dar en matière de maîtrise de l'inflation, dont il a désespérément besoin avant les prochaines élections.

"Dar n'est pas un débutant lorsqu'il s'agit de gérer l'économie", a-t-il déclaré.

Mais les politiques de Dar ont de nombreux détracteurs, qui affirment qu'il a fait en sorte que la roupie reste surévaluée et nuise à la balance commerciale. C'est cette politique, selon les critiques, qui a gonflé le déficit du compte courant à des niveaux record de près de 20 milliards de dollars au cours de l'exercice 2017-18.

La nation sud-asiatique de 220 millions d'habitants a dû retourner au FMI pour obtenir un soutien quelques mois plus tard, en 2019.

Un avantage pour Dar est qu'il jouit de la confiance totale de l'ancien premier ministre Nawaz Sharif, qui est à la tête de la Ligue musulmane du Pakistan-Nawaz (PML-N) au pouvoir. Le frère cadet de Nawaz, Shehbaz, est actuellement le premier ministre du pays car Nawaz lui-même est en exil à Londres.

Dar est également lié à la famille Sharif par le mariage. Son fils est marié à la fille de l'aîné des Sharif, ce qui lui donne un siège dans le cercle le plus intime du parti et la liberté de prendre des décisions rapides et de couper à travers la paperasserie bureaucratique qui entrave la gouvernance au Pakistan.

La gestion de l'économie ne sera pas son seul défi : il rentre au Pakistan après cinq ans d'exil auto-imposé, au cours desquels il a été déclaré fugitif par un tribunal pakistanais parce qu'il ne s'est pas présenté dans le cadre des procédures anti-corruption engagées contre lui.

Dar affirme que l'affaire est politiquement motivée.

Ses mandats d'arrêt ont été suspendus la semaine dernière par le tribunal, l'autorisant à se rendre au Pakistan sans crainte d'être arrêté jusqu'au 7 octobre, ont déclaré les procureurs du gouvernement au ministère de la loi. Il s'est vu presque immédiatement confier le rôle de ministre des finances à la suite de ce développement.

Dar a fréquenté des instituts de comptables agréés à Londres et au Pays de Galles après avoir étudié le commerce et la comptabilité dans la ville orientale de Lahore, une ville natale qu'il partage avec les Sharifs. Il est entré en politique dans les années 1980 et a effectué de multiples passages en tant que parlementaire.

Il a déjà été ministre des finances en 1998-99, 2008 et 2013-17 - en plus d'avoir détenu les portefeuilles du commerce, de l'industrie et de l'investissement.