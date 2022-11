Le ministre des finances du Portugal soutient le projet d'assouplissement des règles de l'UE en matière de dette

La règle actuelle veut que les pays de la zone euro réduisent chaque année leur dette de 1/20e de l'excédent supérieur à 60 % du PIB.

La nouvelle proposition permettrait à chaque pays de convenir de sa propre trajectoire de réduction de la dette sur une période de quatre à sept ans, avec l'accord de la Commission et des autres ministres des finances de l'UE.

Le ministre des finances, Fernando Medina, a déclaré dans une interview à Reuters que le Portugal s'était tenu aux règles budgétaires même lorsqu'elles avaient été suspendues pendant la pandémie et il s'est félicité des "objectifs plus réalistes et réalisables" et de l'idée de donner aux États individuels plus de "propriété".

Il a toutefois appelé à un "débat plus ouvert" sur les critères de dépenses et la répartition des pouvoirs entre la Commission, les États membres et le Conseil.

Le Portugal souhaite que le système d'emprunt commun SURE, qui a financé le programme d'allocations de chômage pendant la pandémie, soit rendu permanent, a déclaré M. Medina. Il a toutefois mis en garde contre un trop grand nombre de domaines de dépenses prioritaires, tels que les investissements dans la défense ou le changement climatique, qui pourraient être exemptés des règles relatives au déficit.

"Vous courez le risque d'élargir les différences entre les pays européens - ceux qui ont plus de marge budgétaire ou plus de marge d'endettement pourraient investir beaucoup plus sans se soumettre aux mêmes règles que les autres", a-t-il déclaré.

M. Medina a indiqué qu'il souhaitait que la BCE adopte une position plus prudente en matière de politique monétaire afin de laisser le temps aux hausses précédentes de prendre effet et d'éviter le "pire scénario" d'une inflation élevée et d'une récession, faisant écho à des appels similaires lancés par d'autres.

La BCE a été "sage" de ne pas relever ses taux lorsque les contraintes de la chaîne d'approvisionnement post-pandémie et la guerre en Ukraine ont fait grimper les prix de l'énergie, des matières premières et des denrées alimentaires importées, et de les resserrer lorsque les causes et les effets de la hausse des prix se sont diversifiés.

"La troisième phase... nécessitera une forte coordination entre la politique monétaire et la politique budgétaire pour limiter l'inflation mais... aussi éviter le risque de récession", a-t-il déclaré. "C'est une route très étroite qui exige une navigation délicate".

La BCE a relevé ses taux d'un total de 200 points de base depuis juillet, soit le rythme de resserrement le plus rapide jamais enregistré, et les prix du marché suggèrent qu'elle en est à un peu plus de la moitié, le prochain mouvement devant prendre la forme d'une hausse de 50 ou 75 points de base en décembre.