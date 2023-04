Le ministre des finances de l'Ouganda a été inculpé lundi pour corruption dans le cadre d'un scandale de détournement présumé de matériaux de couverture appartenant à l'État, qui a éclaboussé plusieurs fonctionnaires.

Les enquêteurs de la police et les procureurs de ce pays d'Afrique de l'Est se sont penchés sur le vol et le détournement présumés de tôles de toiture destinées à un programme d'aide dans la région rétive de Karamoja, au nord-est du pays, à la frontière avec le Kenya et le Sud-Soudan, où vivent des pasteurs nomades.

Amos Lugoloobi, qui est en détention depuis vendredi, a été inculpé de "trafic de biens suspects" devant un tribunal de la capitale, Kampala.

Il a plaidé non coupable et a été placé en détention provisoire jusqu'à jeudi, date à laquelle il comparaîtra à nouveau devant le tribunal pour qu'il soit statué sur sa demande de mise en liberté sous caution.

Lugoloobi est le deuxième ministre à être inculpé. La police déclare qu'elle traite les dossiers de plusieurs autres fonctionnaires, y compris des ministres, qui sont susceptibles d'être inculpés.