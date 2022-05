Le ministre des mines du Congo cherche à annuler le monopole artisanal sur le cobalt

L'EGC a été créée pour acheter, traiter et commercialiser le cobalt artisanal par décret gouvernemental en décembre 2019 et a été officiellement lancée le 31 mars de l'année dernière, mais n'a encore rien acheté du minerai de cobalt qui, une fois traité et raffiné, est utilisé dans les batteries des véhicules électriques.

Les mineurs artisanaux, qui extraient le cobalt avec des moyens rudimentaires, constituent la deuxième source de cobalt dans le monde après les mines industrielles du Congo.

Unité de la société minière d'État Gecamines, les opérations de l'EGC sont au point mort en raison des luttes intestines entre les ministères, du changement de direction à la Gecamines et de la difficulté à obtenir l'accès à un site artisanal viable auprès duquel acheter.

Interrogé sur son point de vue sur EGC, Kalambayi a déclaré : "Je ne dirais pas que je suis pour ou contre, mais une chose est sûre : nous avons donné le monopole à l'Entreprise Générale du Cobalt (EGC), et c'est une violation des lois de la République."

La ministre des mines ne cherche pas à dissoudre l'EGC, mais simplement à annuler le monopole légal dont elle dispose, a-t-elle dit, afin que toutes les entreprises puissent entrer en concurrence pour acheter du cobalt artisanal.

L'EGC n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire par courriel sur les remarques de la ministre.

S'exprimant en marge de la conférence Mining Indaba au Cap, Mme Kalambayi a déclaré que la décision d'annuler le décret serait examinée par le conseil ministériel du Congo et par le premier ministre. Elle n'a pas donné de calendrier.

Faire entrer l'exploitation minière artisanale dans l'économie formelle est un casse-tête pour le gouvernement et pour les mines de cobalt industrielles, dont beaucoup ont des mineurs artisanaux qui creusent illégalement sur leurs concessions.

Mme Kalambayi a déclaré que la loi congolaise permet aux mines industrielles de céder une partie de leur permis aux mineurs artisanaux, et qu'elle soutenait les entreprises qui travaillent à la formalisation du secteur.

"La formalisation est une priorité pour moi, car la République est perdante", a déclaré Kalambayi, non seulement en termes de taxes non réclamées, mais aussi en termes de produits minés qui sortent en contrebande.

Au Congo, l'exploitation minière artisanale n'est légale que sur une "Zone d'Exploitation Artisanale" - mais dans la pratique, elle a souvent lieu ailleurs, car il n'y a pas assez de ZEA qui possèdent des gisements viables.

Interrogé sur les intérêts acquis dans le secteur de l'exploitation minière artisanale - dans lequel certains politiciens possèdent ou bénéficient de coopératives d'exploitation minière artisanale - Kalambayi a déclaré : "Nous sommes en train de restructurer tout cela".