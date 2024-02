Le ministre espagnol de l'industrie, Jordi Hereu, a déclaré lundi qu'il espérait avoir de "bonnes nouvelles" concernant le projet de Stellantis de construire une usine de batteries dans le pays.

"Nous devons publier la nouvelle aide et je m'attends à ce que nous ayons des nouvelles relativement bonnes", a déclaré M. Hereu à Reuters en marge d'un événement à Barcelone, lorsqu'on lui a demandé s'il était convaincu que le projet de Stellantis finirait par être confirmé.

Le gouvernement doit ouvrir une procédure d'appel d'offres dans laquelle les entreprises seront en concurrence pour obtenir des subventions et des prêts pour des projets spécifiques.

"Je pense qu'il est raisonnable de penser que, je l'espère, tout se passera bien", a-t-il déclaré.

Carlos Tavares, directeur général de Stellantis, a déclaré en janvier que le constructeur automobile avait l'intention de construire une usine de batteries en Espagne s'il obtenait des subventions du gouvernement.

L'année dernière, l'Espagne a accordé 59 millions d'euros (63,4 millions de dollars) au projet d'usine de batteries de Stellantis près de la ville de Saragosse, dans le nord-est du pays, dans le cadre du programme d'aide du gouvernement visant à promouvoir l'industrie des véhicules électriques et des batteries avec les fonds de secours de l'Union européenne en cas de pandémie.

M. Hereu, qui a rencontré les dirigeants de Stellantis en décembre, a déclaré la semaine dernière qu'une troisième série d'aides, comprenant 200 millions d'euros de subventions et 100 millions d'euros de prêts, serait lancée au premier trimestre et qu'une quatrième série, d'une valeur de 1,25 milliard d'euros, serait lancée au second semestre de cette année.

